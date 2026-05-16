"Расинг" досрочно вышел в Ла Лигу, где не играл 14 лет

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. "Расинг" обыграл "Вальядолид" в 40-м туре Сегунды и досрочно обеспечил себе выход в высший дивизион чемпионата Испании по футболу.
Встреча в Сантандере завершилась победой хозяев со счетом 4:1. В составе победителей голы забили Асьер Вильялибре (32) и Сулейман Камара (90+5), также дубль оформил Андрес Мартин (61, с пенальти, 72). У "Вальядолида" отличился Мохамед Жуаб (41).
"Расинг" (78 очков), возглавляющий турнирную таблицу Сегунды, гарантировал себе как минимум второе место за два тура до конца чемпионата, став недосягаемым для идущей третьей "Альмерии" (71), которая на своем поле уступила "Лас-Пальмасу" (1:2). На второй строчке с таким же количеством очков располагается "Депортиво", который еще не провел матч в рамках тура.
"Расинг" сыграет в Ла Лиге впервые с сезона-2011/12.