"Расинг" досрочно вышел в Ла Лигу, где не играл 14 лет - РИА Новости Спорт, 17.05.2026
21:53 16.05.2026 (обновлено: 03:35 17.05.2026)
"Расинг" досрочно вышел в Ла Лигу, где не играл 14 лет

Испанский "Расинг" досрочно вышел в Ла Лигу, где не играл с 2012 года

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Испанский футбольный клуб «Расинг» досрочно вышел в Ла Лигу.
  • «Расинг» обыграл «Вальядолид» в 40-м туре Сегунды со счетом 4:1.
  • «Расинг» сыграет в Ла Лиге впервые с сезона-2011/12.
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. "Расинг" обыграл "Вальядолид" в 40-м туре Сегунды и досрочно обеспечил себе выход в высший дивизион чемпионата Испании по футболу.
Встреча в Сантандере завершилась победой хозяев со счетом 4:1. В составе победителей голы забили Асьер Вильялибре (32) и Сулейман Камара (90+5), также дубль оформил Андрес Мартин (61, с пенальти, 72). У "Вальядолида" отличился Мохамед Жуаб (41).
"Расинг" (78 очков), возглавляющий турнирную таблицу Сегунды, гарантировал себе как минимум второе место за два тура до конца чемпионата, став недосягаемым для идущей третьей "Альмерии" (71), которая на своем поле уступила "Лас-Пальмасу" (1:2). На второй строчке с таким же количеством очков располагается "Депортиво", который еще не провел матч в рамках тура.
"Расинг" сыграет в Ла Лиге впервые с сезона-2011/12.
