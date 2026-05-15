20:17 15.05.2026 (обновлено: 20:22 15.05.2026)
Сборная Канады обыграла команду Швеции на старте чемпионата мира по хоккею

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Канады обыграла команду Швеции в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2026 года.
  • Встреча группы В во Фрибуре завершилась со счетом 5:3 в пользу канадцев.
  • Сборная Финляндии в Цюрихе обыграла команду Германии в группе А со счетом 3:1.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Сборная Канады по хоккею обыграла команду Швеции в матче группового этапа чемпионата мира 2026 года, который проходит в Швейцарии.
Первая встреча группы В во Фрибуре завершилась со счетом 5:3 (2:0, 1:3, 2:0) в пользу канадцев, в составе которых отличились Джон Таварес (3-я минута), Райан О'Райлли (17), Дилан Холлоуэй (35), Коннор Браун (44) и Дилан Козенс (53). У шведов шайбы забросили Якоб Ларссон (29), Лукас Рэймонд (32) и Маттиас Экхольм (36).
Чемпионат мира по хоккею
15 мая 2026 • начало в 17:20
Завершен
Канада
5 : 3
Швеция
02:21 • Джон Таварес
(Дарнелл Нерс, Роберт Томас)
16:00 • Райан О'Райлли
(Габриэль Виларди, Морган Райлли)
34:16 • Дилан Холлоуэй
(Фрейзер Минтен, Дилан Демело)
43:21 • Коннор Браун
(Porter Martone, Фрейзер Минтен)
52:59 • Дилан Козенс
(Porter Martone, Дарнелл Нерс)
28:21 • Якоб Ларссон
(Jack Berglund)
31:04 • Лукас Рэймонд
(Оливер Экман-Ларссон, Jack Berglund)
35:33 • Маттиас Экхольм
(Линус Карлссон, Симон Хольмстрем)
В другом матче дня сборная Финляндии в Цюрихе обыграла команду Германии в группе А со счетом 3:1 (1:0, 0:0, 2:1).
Чемпионат мира завершится 31 мая. Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.
