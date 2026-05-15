Сборная Канады обыграла команду Швеции на старте чемпионата мира по хоккею

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Сборная Канады по хоккею обыграла команду Швеции в матче группового этапа чемпионата мира 2026 года, который проходит в Швейцарии.

Первая встреча группы В во Фрибуре завершилась со счетом 5:3 (2:0, 1:3, 2:0) в пользу канадцев, в составе которых отличились Джон Таварес (3-я минута), Райан О'Райлли (17), Дилан Холлоуэй (35), Коннор Браун (44) и Дилан Козенс (53). У шведов шайбы забросили Якоб Ларссон (29), Лукас Рэймонд (32) и Маттиас Экхольм (36).

В другом матче дня сборная Финляндии в Цюрихе обыграла команду Германии в группе А со счетом 3:1 (1:0, 0:0, 2:1).