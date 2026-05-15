Мойзеса признали лучшим левым защитником Кубка России в сезоне-2025/26

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Бразилец Мойзес из московского ЦСКА признан лучшим левым защитником Кубка России по футболу в сезоне-2025/26, сообщается в Telegram-канале соревнования.
В голосовании болельщиков Мойзес опередил уругвайца Лукаса Оласу из "Краснодара" и Романа Зобнина из московского "Спартака".
Мойзесу 31 год. Бразилец принял участие в девяти матчах Кубка России, не отметившись результативными действиями. В текущем розыгрыше ЦСКА, являющийся действующим обладателем трофея, дошел до финала пути регионов, где со счетом 0:1 уступил "Спартаку".
