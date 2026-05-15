"Реал" одержал победу над "Овьедо" в матче чемпионата Испании по футболу

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. "Реал" одержал победу над "Овьедо" в матче 36-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча в Мадриде завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Мячи забили Гонсало Гарсия (44-я минута) и Джуд Беллингем (80).
14 мая 2026 • начало в 22:30
Завершен
44’ • Gonzalo Garcia
(Браим Диас)
80’ • Джуд Беллингем
"Реал", набрав 80 очков, занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги. Ранее команда Альваро Арбелоа потеряла шансы на чемпионство. "Овьедо" с 29 баллами располагается на последней, 20-й строчке. В прошедшем туре "Овьедо" стал первой командой, вылетевшей из высшего испанского дивизиона в Сегунду.
