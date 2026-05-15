"Реал" одержал победу над "Овьедо" в матче чемпионата Испании по футболу - РИА Новости Спорт, 15.05.2026
00:25 15.05.2026
"Реал" одержал победу над "Овьедо" в матче чемпионата Испании по футболу

Гол Беллингема помог "Реалу" обыграть "Овьедо" в матче чемпионата Испании

  • «Реал» одержал победу над «Овьедо» в матче 36-го тура чемпионата Испании по футболу со счетом 2:0.
  • «Реал» набрал 80 очков и занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, а «Овьедо» с 29 баллами находится на последней, 20-й строчке и стал первой командой, вылетевшей из высшего испанского дивизиона в Сегунду.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. "Реал" одержал победу над "Овьедо" в матче 36-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча в Мадриде завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Мячи забили Гонсало Гарсия (44-я минута) и Джуд Беллингем (80).
Чемпионат Испании по футболу
14 мая 2026 • начало в 22:30
Завершен
Реал Мадрид
2 : 0
Реал Овьедо
44‎’‎ • Gonzalo Garcia
(Браим Диас)
80‎’‎ • Джуд Беллингем
(Килиан Мбаппе)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Реал", набрав 80 очков, занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги. Ранее команда Альваро Арбелоа потеряла шансы на чемпионство. "Овьедо" с 29 баллами располагается на последней, 20-й строчке. В прошедшем туре "Овьедо" стал первой командой, вылетевшей из высшего испанского дивизиона в Сегунду.
В следующем матче "Реал" 17 мая сыграет в гостях с "Севильей", "Овьедо" в этот же день примет "Алавес".
  • Теннис
    Завершен
    Я. Синнер
    А. Рублев
    66
    24
  • Баскетбол
    Завершен
    ЦСКА
    Локомотив-Кубань
    84
    71
  • Футбол
    Завершен
    Валенсия
    Райо Вальекано
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Жирона
    Реал Сосьедад
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Реал Овьедо
    2
    0
