Рейтинг@Mail.ru
"Вегас" вышел в полуфинал Кубка Стэнли, Дорофеев возглавил список снайперов - РИА Новости Спорт, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
07:49 15.05.2026
"Вегас" вышел в полуфинал Кубка Стэнли, Дорофеев возглавил список снайперов

Дорофеев оформил дубль и возглавил список снайперов Кубка Стэнли

© пресс-служба клуба "Вегас Голден Найтс"Российский хоккеист "Вегас Голден Найтс" Павел Дорофеев (слева) в матче НХЛ
Российский хоккеист Вегас Голден Найтс Павел Дорофеев (слева) в матче НХЛ - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© пресс-служба клуба "Вегас Голден Найтс"
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Вегас Голден Найтс» обыграл «Анахайм Дакс» в шестом матче четвертьфинальной серии плей-офф НХЛ и вышел в полуфинал Кубка Стэнли.
  • Павел Дорофеев забросил две шайбы в этом матче и стал лучшим снайпером текущего розыгрыша Кубка Стэнли с девятью голами.
  • «Вегас» выиграл серию со счетом 4-2 и в полуфинале будет играть с «Колорадо Эвеланш».
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. "Вегас Голден Найтс" обыграл "Анахайм Дакс" в шестом матче четвертьфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и вышел в полуфинал Кубка Стэнли.
Встреча в Анахайме завершилась со счетом 5:1 (3:0, 0:1, 2:0) в пользу гостей, в составе которых шайбы забросили Митч Марнер (2-я минута), Бретт Хауден (9), Ши Теодор (18) и Павел Дорофеев (43, 54). У хозяев отличился Микаэль Гранлунд (33).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
15 мая 2026 • начало в 04:30
Завершен
Анахайм
1 : 5
Вегас
32:46 • Микаэль Гранлунд
(Трой Терри, Лео Карлссон)
01:02 • Митчелл Марнер
(Вильям Карллсон, Ши Теодор)
08:30 • Бретт Хауден
(Митчелл Марнер)
17:19 • Ши Теодор
(Томаш Гертл)
42:52 • Павел Дорофеев
(Иван Барбашев)
53:32 • Павел Дорофеев
(Расмус Андерссон, Ноа Ханифин)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Дорофеев был признан первой звездой матча. 25-летний форвард забросил свою девятую шайбу в Кубке Стэнли, став лучшим снайпером текущего розыгрыша. Также он стал вторым игроком в истории франшизы после Джонатана Маршессо, отметившимся несколькими голами в двух матчах плей-офф подряд. Всего на счету россиянина 11 очков (9 голов + 2 передачи) в 12 матчах. Голевой передачей на соотечественника отметился Иван Барбашев, у которого теперь 9 (3+6) очков в текущем плей-офф.
"Вегас" выиграл серию со счетом 4-2. В полуфинале команда сыграет с "Колорадо Эвеланш".
Иван Демидов - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
Демидов забросил первую шайбу в карьере в Кубке Стэнли
Вчера, 07:28
 
ХоккейСпортМитч МарнерБретт ХауденШи ТеодорВегас Голден НайтсАнахайм ДаксНациональная хоккейная лига (НХЛ)Колорадо Эвеланш
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Перенесен
    Я. Синнер
    Д. Медведев
    654
    272
  • Футбол
    16.05 17:00
    Челси
    Манчестер Сити
  • Футбол
    16.05 16:30
    Боруссия М
    Хоффенхайм
  • Футбол
    16.05 16:30
    Бавария
    Кельн
  • Футбол
    16.05 16:30
    Фрайбург
    РБ Лейпциг
  • Хоккей
    16.05 17:20
    Италия
    Канада
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала