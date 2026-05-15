"Вегас" вышел в полуфинал Кубка Стэнли, Дорофеев возглавил список снайперов

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. "Вегас Голден Найтс" обыграл "Анахайм Дакс" в шестом матче четвертьфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и вышел в полуфинал Кубка Стэнли.
Встреча в Анахайме завершилась со счетом 5:1 (3:0, 0:1, 2:0) в пользу гостей, в составе которых шайбы забросили Митч Марнер (2-я минута), Бретт Хауден (9), Ши Теодор (18) и Павел Дорофеев (43, 54). У хозяев отличился Микаэль Гранлунд (33).
32:46 • Микаэль Гранлунд
(Трой Терри, Лео Карлссон)
01:02 • Митчелл Марнер
08:30 • Бретт Хауден
17:19 • Ши Теодор
42:52 • Павел Дорофеев
53:32 • Павел Дорофеев
Дорофеев был признан первой звездой матча. 25-летний форвард забросил свою девятую шайбу в Кубке Стэнли, став лучшим снайпером текущего розыгрыша. Также он стал вторым игроком в истории франшизы после Джонатана Маршессо, отметившимся несколькими голами в двух матчах плей-офф подряд. Всего на счету россиянина 11 очков (9 голов + 2 передачи) в 12 матчах. Голевой передачей на соотечественника отметился Иван Барбашев, у которого теперь 9 (3+6) очков в текущем плей-офф.
"Вегас" выиграл серию со счетом 4-2. В полуфинале команда сыграет с "Колорадо Эвеланш".