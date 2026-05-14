"Реал Сосьедад" и "Жирона" сыграли вничью, Захарян остался в запасе - РИА Новости Спорт, 14.05.2026
23:04 14.05.2026 (обновлено: 23:19 14.05.2026)
"Реал Сосьедад" и "Жирона" сыграли вничью, Захарян остался в запасе

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Жироной» в матче 36-го тура чемпионата Испании по футболу со счетом 1:1.
  • Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян провел матч на скамейке запасных.
  • «Реал Сосьедад» гарантировал себе место в высшем дивизионе чемпионата Испании на следующий сезон.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. "Реал Сосьедад" сыграл вничью с "Жироной" в матче 36-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча в Жироне завершилась со счетом 1:1. В составе "Реал Сосьедад" мяч забил Хон Мартин (28-я минута). У "Жироны" отличился самый возрастной автор голов в нынешнем сезоне Ла Лиги - 39-летний Кристиан Стуани (66).
Чемпионат Испании по футболу
14 мая 2026 • начало в 21:00
Завершен
Жирона
1 : 1
Реал Сосьедад
66‎’‎ • Кристиан Стуани
(Арнау Мартинес)
28‎’‎ • Хон Мартен
(Серхио Гомес)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Российский полузащитник "Реала" Арсен Захарян провел матч на скамейке запасных.
"Реал Сосьедад" в шестом матче Ла Лиги подряд не смог одержать победу, но благодаря ничьей гарантировал себе место в высшем дивизионе чемпионата Испании на следующий сезон. Команда с 45 очками занимает восьмое место в турнирной таблице. "Жирона", набрав 40 баллов, выбралась из зоны вылета и поднялась на 15-ю строчку.
В другом матче "Валенсия" дома сыграла вничью с "Райо Вальекано" со счетом 1:1.
