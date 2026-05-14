"Реал Сосьедад" и "Жирона" сыграли вничью, Захарян остался в запасе

"Реал Сосьедад" в шестом матче Ла Лиги подряд не смог одержать победу, но благодаря ничьей гарантировал себе место в высшем дивизионе чемпионата Испании на следующий сезон. Команда с 45 очками занимает восьмое место в турнирной таблице. "Жирона", набрав 40 баллов, выбралась из зоны вылета и поднялась на 15-ю строчку.