Тренер ЦСКА надеется, что Кисляк и Сафонов будут вместе играть в финалах ЛЧ - РИА Новости Спорт, 14.05.2026
13:40 14.05.2026
Тренер ЦСКА надеется, что Кисляк и Сафонов будут вместе играть в финалах ЛЧ

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Исполняющий обязанности главного тренера столичного футбольного клуба ЦСКА Дмитрий Игдисамов выразил надежду, что полузащитник команды Матвей Кисляк, интерес к которому проявляет французский "Пари Сен-Жермен", будет играть в финалах Лиги чемпионов вместе с российским вратарем парижан Матвеем Сафоновым.
Ранее СМИ сообщили, что спортивный директор "ПСЖ" Луиш Кампуш заинтересован в трансфере Кисляка в межсезонье и запросил по игроку несколько отчетов.
«
"Не слышал (про интерес к Кисляку - ред.), не знаю. Сегодня ребята хотели затянуть его в поздравительный коридор, потому что он одной ногой в "ПСЖ". Но это все шутки. Я никак не реагирую на слухи. Если его купит "ПСЖ", будет здорово, что он сыграет в таком большом клубе. Матвей - один из лучших полузащитников нашей страны, уверен, что у него получится в большом клубе. Может, потом будут вместе с Сафоновым играть в финалах Лиги чемпионов", - сказал Игдисамов журналистам.
Кисляку 20 лет. Воспитанник ЦСКА в текущем сезоне провел за клуб 41 матч и забил восемь мячей. Также на его счету девять игр и один гол в составе сборной России.
С 2024 года за "ПСЖ" выступает российский вратарь Матвей Сафонов. В составе столичного клуба он дважды выиграл чемпионат Франции, Кубок и Суперкубок страны, а также стал победителем Лиги чемпионов и обладателем Межконтинентального кубка.
ФутболСпортМатвей КислякМатвей СафоновПФК ЦСКАПари Сен-Жермен (ПСЖ)Лига чемпионов 2025-2026
 
