Продажа билетов на суперфинал Кубка России приостановлена

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Продажа билетов на суперфинал Кубка России между «Спартаком» и «Краснодаром» временно приостановлена из-за рекордного спроса.
- Матч пройдет на арене «Лужники» в Москве 24 мая.
- Для посещения матча требуется карта болельщика.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Продажа билетов на суперфинал Кубка России между московским "Спартаком" и "Краснодаром" временно приостановлена в связи с рекордным спросом, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Яндекс Афиши".
Матч пройдет на московской арене "Лужники" (вместимость - 81 тысяча зрителей) 24 мая. Продажа билетов стартовала 14 мая. Минимальная стоимость билетов составляет 900 рублей, максимальная - 30 тысяч.
«
"Система столкнулась с пиковой нагрузкой - количество запросов в секунду значительно превышает обычные показатели. Ожидаемое время восстановления работы сайта - в течение нескольких часов. После этого билеты снова станут доступны для покупки", - сообщили в пресс-службе.
Для посещения матча требуется карта болельщика. Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА.