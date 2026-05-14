"ПСЖ" с Сафоновым стал чемпионом Франции

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. "Пари Сен-Жермен" обыграл "Ланс" в перенесенном матче 29-го тура Лиги 1 и досрочно стал чемпионом Франции по футболу.
Встреча, прошедшая в Лансе, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, в составе которых мячи забили бывший вингер московского "Локомотива" и казанского "Рубина" Хвича Кварацхелия (29-я минута), а также Ибраим Мбайе (90+3). Российский вратарь клуба Матвей Сафонов отразил восемь ударов.
13 мая 2026 • начало в 22:00
Завершен
29’ • Хвича Кварацхелия
90’ • Ibrahim Mbaye
(Дезире Дуэ)
Сафонов стал первым в истории российским футболистом, которому удалось стать двукратным чемпионом Франции. Он перешел в "ПСЖ" летом 2024 года из "Краснодара". В текущем сезоне 27-летний вратарь сыграл за французский клуб 15 матчей в чемпионате Франции, в девяти из которых оставил свои ворота в неприкосновенности. Данный трофей для россиянина стал седьмым за время выступления в составе парижского клуба. Ранее Сафонов вместе с "ПСЖ" выиграл чемпионат Франции (2024/25), Кубок и Суперкубок страны, а также стал победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и обладателем Межконтинентального кубка.
13 мая