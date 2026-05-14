"ПСЖ" с Сафоновым стал чемпионом Франции - РИА Новости Спорт, 14.05.2026
00:00 14.05.2026 (обновлено: 11:26 14.05.2026)
  • «Пари Сен-Жермен» обыграл «Ланс» в перенесенном матче 29-го тура Лиги 1 со счетом 2:0 и досрочно стал чемпионом Франции по футболу.
  • Российский вратарь Матвей Сафонов отразил восемь ударов в победном матче против «Ланса».
  • Матвей Сафонов стал первым российским футболистом, которому удалось стать двукратным чемпионом Франции.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. "Пари Сен-Жермен" обыграл "Ланс" в перенесенном матче 29-го тура Лиги 1 и досрочно стал чемпионом Франции по футболу.
Встреча, прошедшая в Лансе, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, в составе которых мячи забили бывший вингер московского "Локомотива" и казанского "Рубина" Хвича Кварацхелия (29-я минута), а также Ибраим Мбайе (90+3). Российский вратарь клуба Матвей Сафонов отразил восемь ударов.
Чемпионат Франции по футболу (Лига 1)
13 мая 2026 • начало в 22:00
Завершен
Ланс
0 : 2
ПСЖ
29‎’‎ • Хвича Кварацхелия
(Усман Дембеле)
90‎’‎ • Ibrahim Mbaye
(Дезире Дуэ)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Парижский клуб набрал 76 очков и стал недосягаемым для идущего вторым "Ланса" (67 очков). "ПСЖ" стал чемпионом Франции в 14-й раз в истории и в пятый раз подряд.
Сафонов стал первым в истории российским футболистом, которому удалось стать двукратным чемпионом Франции. Он перешел в "ПСЖ" летом 2024 года из "Краснодара". В текущем сезоне 27-летний вратарь сыграл за французский клуб 15 матчей в чемпионате Франции, в девяти из которых оставил свои ворота в неприкосновенности. Данный трофей для россиянина стал седьмым за время выступления в составе парижского клуба. Ранее Сафонов вместе с "ПСЖ" выиграл чемпионат Франции (2024/25), Кубок и Суперкубок страны, а также стал победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и обладателем Межконтинентального кубка.
В заключительном туре чемпионата Франции "ПСЖ" 17 мая на выезде встретится с "Парижем". 30 мая команда в Будапеште сыграет в финале Лиги чемпионов против лондонского "Арсенала". "ПСЖ" вышел в финал турнира второй раз кряду, "Арсенал" - второй раз в своей истории.
В другом матче дня "Страсбур" на выезде обыграл "Брест" - 2:1.
