"Динамо" обыграло "Зенит" и вышло в полуфинал Кубка России по волейболу - РИА Новости Спорт, 14.05.2026
Игорь Кобзарь - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
20:43 14.05.2026
"Динамо" обыграло "Зенит" и вышло в полуфинал Кубка России по волейболу

"Динамо" обыграло "Зенит" в заключительном матче группового этапа "Финала шести"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Столичное «Динамо» обыграло петербургский «Зенит» в заключительном матче группового этапа «Финала шести» Кубка России по волейболу среди мужских команд.
  • «Динамо» выиграло оба матча на групповом этапе и с первого места вышло в полуфинал.
  • Полуфинальные матчи пройдут 16 мая: «Динамо» сыграет с «Локомотивом», а казанский «Зенит» встретится с волейболистами из Санкт-Петербурга.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Столичное "Динамо" обыграло петербургский "Зенит" в заключительном матче группового этапа "Финала шести" Кубка России по волейболу среди мужских команд в Москве.
Встреча группы А завершилась со счетом 3-0 (25:23, 25:23, 25:20) в пользу "бело-голубых".
"Динамо" выиграло оба матча на групповом этапе и с первого места вышло в полуфинал. Со второго места в полуфинал вышел петербургский "Зенит", на счету которого одна победа и одно поражение. От группы Б ранее в полуфинал вышли казанский "Зенит" и новосибирский "Локомотив".
В полуфинальных матчах, которые пройдут 16 мая, "Динамо" сыграет с "Локомотивом", а казанский "Зенит" встретится с волейболистами из Санкт-Петербурга. Победитель турнира определится 17 мая. Действующим обладателем Кубка России является "Локомотив".
 
ВолейболСпортМоскваСанкт-ПетербургЗенит (Санкт-Петербург)Локомотив (Новосибирск)Кубок России по волейболу среди мужчин
 
