"Динамо" обыграло "Зенит" и вышло в полуфинал Кубка России по волейболу

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Столичное "Динамо" обыграло петербургский "Зенит" в заключительном матче группового этапа "Финала шести" Кубка России по волейболу среди мужских команд в Москве.
Встреча группы А завершилась со счетом 3-0 (25:23, 25:23, 25:20) в пользу "бело-голубых".
В полуфинальных матчах, которые пройдут 16 мая, "Динамо" сыграет с "Локомотивом", а казанский "Зенит" встретится с волейболистами из Санкт-Петербурга. Победитель турнира определится 17 мая. Действующим обладателем Кубка России является "Локомотив".