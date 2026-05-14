Агкацев признан лучшим вратарем Кубка России

Футболист "Краснодара" Агкацев признан лучшим вратарем Кубка России

  • Станислав Агкацев из «Краснодара» признан лучшим вратарем сезона в Кубке России по футболу.
  • В голосовании за символическую сборную турнира Агкацев набрал 43% голосов.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Станислав Агкацев из "Краснодара" признан лучшим вратарем сезона в Кубке России по футболу, сообщает Telegram-канал турнира.
В голосовании за символическую сборную турнира 24-летний голкипер набрал 43% голосов, оставив позади Владислава Торопа (27%) из московского ЦСКА и Александра Максименко (25%) из столичного "Спартака".
В текущем сезоне Агкацев провел пять матчей в Кубке России, в которых дважды сыграл на ноль.
