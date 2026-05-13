Казанский "Зенит" обыграл "Локомотив" в "Финале шести" Кубка России

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Казанский "Зенит" одержал победу над новосибирским "Локомотивом" в матче группового этапа "Финала шести" Кубка России по волейболу среди мужских команд в Москве.
Встреча группы В завершилась со счетом 3-0 (25:12, 25:17, 25:19) в пользу казанского клуба.
"Финал шести", в котором также принимают участие петербургский "Зенит", белгородское "Белогорье", "Динамо-ЛО" из Соснового Бора и московское "Динамо", продлится до 17 мая. Команды разделены на две группы и в течение трех дней сыграют между собой. В полуфиналах крест-накрест встретятся клубы, занявшие первое и второе места в своих группах.
Казанский клуб провел первый матч в "Финале шести". "Локомотив" в стартовой игре победил "Динамо-ЛО" (3-1).