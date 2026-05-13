Рейтинг@Mail.ru
Канадец Шефер обошел Демидова в борьбе за приз лучшему новичку НХЛ - РИА Новости Спорт, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
21:39 13.05.2026
Канадец Шефер обошел Демидова в борьбе за приз лучшему новичку НХЛ

Канадец Шефер обошел россиянина Демидова в борьбе за приз лучшему новичку НХЛ

© Фото : Пресс-служба "Нью-Йорк Айлендерс"Мэттью Шефер
Мэттью Шефер - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© Фото : Пресс-служба "Нью-Йорк Айлендерс"
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мэттью Шефер из «Нью-Йорк Айлендерс» получил «Колдер Трофи» как лучший новичок НХЛ, набрав 59 очков в 82 матчах.
  • Иван Демидов из «Монреаль Канадиенс», несмотря на то что стал лучшим бомбардиром и ассистентом среди новичков с 62 очками в 82 матчах, не получил «Колдер Трофи».
  • Шефер стал первым игроком с сезона 1992/93, кто получил «Колдер Трофи» со стопроцентным показателем голосов членов Ассоциации спортивных журналистов НХЛ.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Российский нападающий "Монреаль Канадиенс" Иван Демидов не получил "Колдер Трофи", который вручается лучшему новичку по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщается на сайте лиги.
Обладателем награды стал 18-летний канадский защитник "Нью-Йорк Айлендерс" Мэттью Шефер, который набрал 59 очков (23 гола + 36 передач) в 82 матчах завершившегося регулярного чемпионата.
На первое место Шефера поставили все 198 голосовавших членов Ассоциации спортивных журналистов НХЛ (PHWA). Канадец стал первым игроком, взявшим "Колдер Трофи" со стопроцентным показателем, с сезона-1992/93, когда награду получил финн Теему Селянне.
Демидову 20 лет, он был выбран "Монреалем" на драфте НХЛ 2024 года под общим пятым номером. В минувшем регулярном чемпионате россиянин стал лучшим бомбардиром и ассистентом среди новичков, набрав 62 очка (19+43) в 82 матчах.
Приз "Колдер Трофи" ежегодно вручается игроку не старше 26 лет, который наиболее ярко проявил себя среди тех, кто провел первый полный сезон в составе клуба НХЛ. Среди советских и российских хоккеистов обладателями награды становились Сергей Макаров (1990 год), Павел Буре (1992), Сергей Самсонов (1998), Евгений Набоков (2001), Александр Овечкин (2006), Евгений Малкин (2007), Артемий Панарин (2016) и Кирилл Капризов (2021). В прошлом сезоне награду получил одноклубник Демидова американский защитник "Монреаль Канадиенс" Лэйн Хатсон.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
Овечкин с семьей прилетел в Москву
Вчера, 16:16
 
ХоккейСпортИван ДемидовПавел БуреТеему СеляннеЕвгений НабоковМонреаль КанадиенсНью-Йорк АйлендерсНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Ланс
    ПСЖ
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Кристал Пэлас
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Алавес
    Барселона
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Интер М
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Хетафе
    Мальорка
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Ак Барс
    1
    5
  • Баскетбол
    Завершен
    УНИКС
    Зенит
    69
    78
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Севилья
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Эспаньол
    Атлетик Бильбао
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала