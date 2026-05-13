Краткий пересказ от РИА ИИ Мэттью Шефер из «Нью-Йорк Айлендерс» получил «Колдер Трофи» как лучший новичок НХЛ, набрав 59 очков в 82 матчах.

Иван Демидов из «Монреаль Канадиенс», несмотря на то что стал лучшим бомбардиром и ассистентом среди новичков с 62 очками в 82 матчах, не получил «Колдер Трофи».

Шефер стал первым игроком с сезона 1992/93, кто получил «Колдер Трофи» со стопроцентным показателем голосов членов Ассоциации спортивных журналистов НХЛ.

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Российский нападающий "Монреаль Канадиенс" Иван Демидов не получил "Колдер Трофи", который вручается лучшему новичку по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщается на сайте лиги.

Обладателем награды стал 18-летний канадский защитник "Нью-Йорк Айлендерс" Мэттью Шефер, который набрал 59 очков (23 гола + 36 передач) в 82 матчах завершившегося регулярного чемпионата.

На первое место Шефера поставили все 198 голосовавших членов Ассоциации спортивных журналистов НХЛ (PHWA). Канадец стал первым игроком, взявшим "Колдер Трофи" со стопроцентным показателем, с сезона-1992/93, когда награду получил финн Теему Селянне.

Демидову 20 лет, он был выбран "Монреалем" на драфте НХЛ 2024 года под общим пятым номером. В минувшем регулярном чемпионате россиянин стал лучшим бомбардиром и ассистентом среди новичков, набрав 62 очка (19+43) в 82 матчах.