"Саутгемптон" пробился в финал плей-офф за выход в АПЛ - РИА Новости Спорт, 13.05.2026
00:53 13.05.2026
"Саутгемптон" пробился в финал плей-офф за выход в АПЛ

"Саутгемптон" сыграет с "Халл Сити" в финале плей-офф за выход в АПЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Футболисты «Саутгемптона» выиграли у «Мидлсбро» в дополнительное время ответного полуфинального матча плей-офф за право участия в Английской премьер-лиге.
  • В финале, который пройдет на «Уэмбли» 23 мая, «Саутгемптон» сыграет с «Халл Сити».
  • «Саутгемптону» предъявили обвинение в шпионаже и съемке тренировочного процесса «Мидлсбро» перед первым матчем.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Футболисты "Саутгемптона" выиграли у "Мидлсбро" в дополнительное время ответного полуфинального матча плей-офф за право участия в Английской премьер-лиге (АПЛ) в сезоне-2026/27.
Встреча прошла в Саутгемптоне и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. У победителей мячи забили Росс Стюарт (45+1-я минута) и Шей Чарльз (116). За "Мидлсбро" отличился Райли Макги (5).
В первом матче была зафиксирована ничья - 0:0. В финале, который пройдет на "Уэмбли" 23 мая, "Саутгемптон" сыграет с "Халл Сити".
Ранее "Саутгемптону" предъявили обвинение в шпионаже и съемке тренировочного процесса "Мидлсбро" перед первым матчем. По правилам клуб имеет 14 дней на ответ по предъявленным обвинениям. Однако, как подчеркивалось в заявлении Английской футбольной лиги (EFL), исходя из характера дела, организация запросит сокращение этого срока и проведение слушания в максимально короткие сроки.
ФутболСпортСаутгемптонМидлсброХалл СитиАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)
 
