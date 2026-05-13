"Саутгемптон" пробился в финал плей-офф за выход в АПЛ

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Футболисты "Саутгемптона" выиграли у "Мидлсбро" в дополнительное время ответного полуфинального матча плей-офф за право участия в Английской премьер-лиге (АПЛ) в сезоне-2026/27.

Ранее "Саутгемптону" предъявили обвинение в шпионаже и съемке тренировочного процесса "Мидлсбро" перед первым матчем. По правилам клуб имеет 14 дней на ответ по предъявленным обвинениям. Однако, как подчеркивалось в заявлении Английской футбольной лиги (EFL), исходя из характера дела, организация запросит сокращение этого срока и проведение слушания в максимально короткие сроки.