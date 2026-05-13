Рейтинг@Mail.ru
"Интер" обыграл "Лацио" в финале Кубка Италии - РИА Новости Спорт, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
23:58 13.05.2026
"Интер" обыграл "Лацио" в финале Кубка Италии

Миланский "Интер" обыграл римский "Лацио" в матче финала Кубка Италии

© Соцсети клубаФутболисты "Интера"
Футболисты Интера - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© Соцсети клуба
Футболисты "Интера". Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Миланский «Интер» обыграл римский «Лацио» в матче финала Кубка Италии по футболу.
  • Встреча в Риме завершилась со счетом 2:0 в пользу «Интера».
  • «Интер» стал обладателем Кубка Италии в 10-й раз в своей истории.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Миланский "Интер" обыграл римский "Лацио" в матче финала Кубка Италии по футболу.
Встреча в Риме завершилась со счетом 2:0. На 14-й минуте защитник "Лацио" Адам Марушич отправил мяч в свои ворота, на 35-й минуте отличился Лаутаро Мартинес.
Кубок Италии
13 мая 2026 • начало в 22:00
Завершен
Лацио
0 : 2
Интер М
14‎’‎ • Маркус Тюрам
(Федерико Димарко)
35‎’‎ • Лаутаро Мартинес
(Дензел Дюмфрис)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Мартинес забил третий мяч в финалах Кубка Италии. Ранее аргентинец оформил дубль в матче 2023 года против "Фиорентины". Нападающий стал третьим игроком в истории клуба, кому удалось забить три мяча в решающем матче данного турнира. Ранее это делали его соотечественники Эрнан Креспо и Хулио Круз.
"Интер" стал обладателем Кубка Италии впервые с сезона-2022/23 и в 10-й раз в своей истории. Рекордсменом по числу побед в турнире является туринский "Ювентус" (15). "Лацио" семь раз выигрывал Кубок Италии и четырежды выходил в финал турнира.
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
Во Франции утвердили победу "Ле-Мана" над "Бастией" и выход клуба в Лигу 1
Вчера, 22:43
 
ФутболСпортИнтерЛациоКубок ИталииФиорентинаЭрнан КреспоЛаутаро МартинесАдам Марушич
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Ланс
    ПСЖ
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Кристал Пэлас
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Алавес
    Барселона
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Интер М
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Хетафе
    Мальорка
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Ак Барс
    1
    5
  • Баскетбол
    Завершен
    УНИКС
    Зенит
    69
    78
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Севилья
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Эспаньол
    Атлетик Бильбао
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала