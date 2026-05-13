"Интер" обыграл "Лацио" в финале Кубка Италии

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Миланский "Интер" обыграл римский "Лацио" в матче финала Кубка Италии по футболу.
Встреча в Риме завершилась со счетом 2:0. На 14-й минуте защитник "Лацио" Адам Марушич отправил мяч в свои ворота, на 35-й минуте отличился Лаутаро Мартинес.
Кубок Италии
13 мая 2026 • начало в 22:00
Завершен
14’ • Маркус Тюрам
35’ • Лаутаро Мартинес
Мартинес забил третий мяч в финалах Кубка Италии. Ранее аргентинец оформил дубль в матче 2023 года против "Фиорентины". Нападающий стал третьим игроком в истории клуба, кому удалось забить три мяча в решающем матче данного турнира. Ранее это делали его соотечественники Эрнан Креспо и Хулио Круз.