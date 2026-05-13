"ПСЖ" хочет приобрести Кисляка, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 13.05.2026
09:11 13.05.2026 (обновлено: 11:45 13.05.2026)
"ПСЖ" хочет приобрести Кисляка, пишут СМИ

"ПСЖ" рассматривает возможность перехода полузащитника ЦСКА Кисляка в межсезонье

  • СМИ пишут, что "Пари Сен-Жермен" проявляет интерес к трансферу российского полузащитника московского ЦСКА Матвея Кисляка.
  • Спортивный директор "ПСЖ" Луиш Кампуш следит за российским рынком и запросил несколько отчетов по Кисляку.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Французский "Пари Сен-Жермен" проявляет интерес к трансферу российского полузащитника московского ЦСКА Матвея Кисляка и рассматривает возможность оформить переход футболиста в межсезонье, сообщает Yahoo Sports со ссылкой на L'Equipe.
По информации источника, спортивный директор парижан Луиш Кампуш в последнее время пристально следит за российским рынком и особенно заинтересован в Кисляке, по которому запросил несколько отчетов. При этом "ПСЖ" также рассматривает возможность трансфера Манеса Аклиуша из "Монако" на позицию полузащитника.
Кисляку 20 лет. Воспитанник ЦСКА в текущем сезоне провел за клуб 41 матч и забил восемь мячей. Также на его счету девять игр и один гол в составе сборной России.
С 2024 года за "ПСЖ" выступает российский вратарь Матвей Сафонов. В составе столичного клуба он выиграл чемпионат Франции, Кубок и Суперкубок страны, а также стал победителем Лиги чемпионов и обладателем Межконтинентального кубка.
ФутболРоссияМатвей КислякМатвей СафоновПари Сен-Жермен (ПСЖ)ПФК ЦСКАМонакоЧемпионат Франции по футболу (Лига 1)Лига чемпионов 2025-2026Трансферы в РПЛРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
