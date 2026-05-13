"ПСЖ" хочет приобрести Кисляка, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- СМИ пишут, что "Пари Сен-Жермен" проявляет интерес к трансферу российского полузащитника московского ЦСКА Матвея Кисляка.
- Спортивный директор "ПСЖ" Луиш Кампуш следит за российским рынком и запросил несколько отчетов по Кисляку.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Французский "Пари Сен-Жермен" проявляет интерес к трансферу российского полузащитника московского ЦСКА Матвея Кисляка и рассматривает возможность оформить переход футболиста в межсезонье, сообщает Yahoo Sports со ссылкой на L'Equipe.
По информации источника, спортивный директор парижан Луиш Кампуш в последнее время пристально следит за российским рынком и особенно заинтересован в Кисляке, по которому запросил несколько отчетов. При этом "ПСЖ" также рассматривает возможность трансфера Манеса Аклиуша из "Монако" на позицию полузащитника.
С 2024 года за "ПСЖ" выступает российский вратарь Матвей Сафонов. В составе столичного клуба он выиграл чемпионат Франции, Кубок и Суперкубок страны, а также стал победителем Лиги чемпионов и обладателем Межконтинентального кубка.