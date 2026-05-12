Рамос завершил сделку по покупке "Севильи", пишут СМИ

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Бывший капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос завершил сделку по покупке испанского футбольного клуба "Севилья", за который ранее выступал, сообщает COPE.
Соглашение о покупке "Севильи" между сторонами было достигнуто во вторник утром. Сделка оценивается примерно в 450 миллионов евро за 80% акций команды.
В январе испанские СМИ сообщали, что Рамос возглавил группу инвесторов для покупки "Севильи", а в апреле появились сообщения о том, что футболист совместно с холдингом Five Eleven Capital достиг принципиальной договоренности о сделке. Первоначальное предложение консорциума по вопросу приобретения команды составляло 450 млн евро.
В нынешнем сезоне "Севилья" идет на 13-м месте в таблице чемпионата Испании, набрав 40 очков в 35 матчах.
Рамосу 39 лет. Он выступал за "Севилью" с 2004 по 2005 год, после чего снова вернулся в команду в 2023 году, проведя в ней один сезон. В настоящее время защитник находится без клуба. Рамос с 2005 по 2021 год также представлял "Реал", с которым стал пятикратным чемпионом Испании, четырехкратным победителем Лиги чемпионов. С 2021 по 2023 год испанец выступал за французский "Пари Сен-Жермен", с которым стал двукратным чемпионом страны. В составе сборной Испании Рамос выиграл чемпионат мира (2010) и дважды — чемпионат Европы (2008, 2012).