Рейтинг@Mail.ru
Рамос завершил сделку по покупке "Севильи", пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
14:47 12.05.2026 (обновлено: 14:59 12.05.2026)
Рамос завершил сделку по покупке "Севильи", пишут СМИ

Серхио Рамос завершил сделку по покупке своего экс-клуба "Севильи"

© соцсети Серхио РамосаСерхио Рамос
Серхио Рамос - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© соцсети Серхио Рамоса
Серхио Рамос. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Серхио Рамос завершил сделку по покупке футбольного клуба "Севилья".
  • Сделку оценивают примерно в 450 миллионов евро за 80% акций команды.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Бывший капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос завершил сделку по покупке испанского футбольного клуба "Севилья", за который ранее выступал, сообщает COPE.
Соглашение о покупке "Севильи" между сторонами было достигнуто во вторник утром. Сделка оценивается примерно в 450 миллионов евро за 80% акций команды.
Ханс-Дитер Флик - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
Флик продлил контракт с "Барселоной" до 2028 года
Вчера, 14:31
В январе испанские СМИ сообщали, что Рамос возглавил группу инвесторов для покупки "Севильи", а в апреле появились сообщения о том, что футболист совместно с холдингом Five Eleven Capital достиг принципиальной договоренности о сделке. Первоначальное предложение консорциума по вопросу приобретения команды составляло 450 млн евро.
В нынешнем сезоне "Севилья" идет на 13-м месте в таблице чемпионата Испании, набрав 40 очков в 35 матчах.
Рамосу 39 лет. Он выступал за "Севилью" с 2004 по 2005 год, после чего снова вернулся в команду в 2023 году, проведя в ней один сезон. В настоящее время защитник находится без клуба. Рамос с 2005 по 2021 год также представлял "Реал", с которым стал пятикратным чемпионом Испании, четырехкратным победителем Лиги чемпионов. С 2021 по 2023 год испанец выступал за французский "Пари Сен-Жермен", с которым стал двукратным чемпионом страны. В составе сборной Испании Рамос выиграл чемпионат мира (2010) и дважды — чемпионат Европы (2008, 2012).
Жерар Пике - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
Легенду "Барселоны" крупно оштрафовали за торговлю акциями
Вчера, 14:39
 
ФутболСпортСерхио РамосСевильяРеал МадридПари Сен-Жермен (ПСЖ)Лига чемпионов 2025-2026Чемпионат Европы по футболу (до 17 лет)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    Н. Басилашвили
    376
    662
  • Баскетбол
    Закончен в OT
    ЦСКА
    Локомотив-Кубань
    88
    97
  • Теннис
    Завершен
    К. Гауфф
    М. Андреева
    466
    624
  • Футбол
    Завершен
    Сельта
    Леванте
    2
    3
  • Теннис
    Завершен
    Т. А. Тиранте
    Д. Медведев
    32
    66
  • Футбол
    Завершен
    Бетис
    Эльче
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Осасуна
    Атлетико Мадрид
    1
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала