«Овьедо» стал первой командой, вылетевшей в Сегунду.

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. "Овьедо" лишился шансов на сохранение места в высшем дивизионе чемпионата Испании по футболу на сезон-2026/27.

Благодаря этому результату жиронцы, занимающие 17-е место в турнирной таблице, набрали 39 очков и за три тура до завершения сезона стали недосягаемыми для расположившегося на последней строчке "Овьедо" (29 очков).