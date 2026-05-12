"Овьедо" стал первой командой, вылетевшей в Сегунду - РИА Новости Спорт, 12.05.2026
01:18 12.05.2026 (обновлено: 01:34 12.05.2026)
"Овьедо" стал первой командой, вылетевшей в Сегунду

"Овьедо" вылетел в Сегунду за три тура до завершения сезона в Ла Лиге

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. "Овьедо" лишился шансов на сохранение места в высшем дивизионе чемпионата Испании по футболу на сезон-2026/27.
В понедельник "Жирона" на выезде сыграла вничью с "Райо Вальекано" со счетом 1:1.
Чемпионат Испании по футболу
11 мая 2026 • начало в 22:00
Завершен
Райо Вальекано
1 : 1
Жирона
86‎’‎ • Александр Журавски
(Унаи Лопес)
90‎’‎ • Кристиан Стуани
(Виктор Цыганков)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Благодаря этому результату жиронцы, занимающие 17-е место в турнирной таблице, набрали 39 очков и за три тура до завершения сезона стали недосягаемыми для расположившегося на последней строчке "Овьедо" (29 очков).
В прошлом сезоне "Овьедо" впервые за 25 лет завоевал право выступать в Ла Лиге.
