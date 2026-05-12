Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Овьедо» стал первой командой, вылетевшей в Сегунду.
- «Жирона» на выезде сыграла вничью с «Райо Вальекано» со счетом 1:1, что позволило жиронцам стать недосягаемыми для «Овьедо» за три тура до завершения сезона.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. "Овьедо" лишился шансов на сохранение места в высшем дивизионе чемпионата Испании по футболу на сезон-2026/27.
В понедельник "Жирона" на выезде сыграла вничью с "Райо Вальекано" со счетом 1:1.
11 мая 2026 • начало в 22:00
Завершен
86’ • Александр Журавски
90’ • Кристиан Стуани
Благодаря этому результату жиронцы, занимающие 17-е место в турнирной таблице, набрали 39 очков и за три тура до завершения сезона стали недосягаемыми для расположившегося на последней строчке "Овьедо" (29 очков).
В прошлом сезоне "Овьедо" впервые за 25 лет завоевал право выступать в Ла Лиге.