Раньери выразил готовность возглавить сборную Италии

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Объявивший ранее о завершении тренерской карьеры Клаудио Раньери заявил, что он готов занять должность главного тренера или менеджера в сборной Италии по футболу.
"Ранее я сказал "нет", потому что у меня была должность в "Роме" и я не мог совмещать две работы. Теперь я свободен, так что никогда не говори никогда", - цитирует Раньери Sky Sport.
На вопрос о том, речь идет о работе главного тренера или менеджера, Раньери ответил: "Не знаю. Если тебе звонят, нужно просто отвечать "да", и точка".
Предыдущий главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо покинул пост 3 апреля после того, как "скуадра адзурра" не смогла квалифицироваться на чемпионат мира 2026 года.
Раньери 74 года, он тренировал "Рому" в 2009-11, 2019 и 2024-25 годах, после чего завершил тренерскую карьеру. Также Раньери работал в Италии с "Кальяри", "Наполи", "Фиорентиной", "Пармой", "Ювентусом", "Интером", "Сампдорией", тренировал английские "Челси", "Фулхэм", "Уотфорд" и "Лестер Сити", с которым стал чемпионом Англии в 2016 году, испанские "Валенсию" и "Атлетико" из Мадрида, "Монако" и французский "Нант", а также сборную Греции.