Раньери выразил готовность возглавить сборную Италии - РИА Новости Спорт, 12.05.2026
01:58 12.05.2026
Раньери выразил готовность возглавить сборную Италии по футболу

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Клаудио Раньери, объявивший ранее о завершении тренерской карьеры, заявил о готовности занять должность главного тренера или менеджера в сборной Италии по футболу.
  • Предыдущий главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо покинул пост 3 апреля после того, как команда не смогла квалифицироваться на чемпионат мира 2026 года.
  • Раньери 74 года, он тренировал множество итальянских и зарубежных клубов, в том числе «Лестер Сити», с которым стал чемпионом Англии в 2016 году.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Объявивший ранее о завершении тренерской карьеры Клаудио Раньери заявил, что он готов занять должность главного тренера или менеджера в сборной Италии по футболу.
Раньери отказался возглавить сборную Италии летом 2025 года. Тогда он перешел с тренерской работы на должность старшего советника в "Роме". В апреле Раньери покинул столичный клуб.
"Ранее я сказал "нет", потому что у меня была должность в "Роме" и я не мог совмещать две работы. Теперь я свободен, так что никогда не говори никогда", - цитирует Раньери Sky Sport.
На вопрос о том, речь идет о работе главного тренера или менеджера, Раньери ответил: "Не знаю. Если тебе звонят, нужно просто отвечать "да", и точка".
Предыдущий главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо покинул пост 3 апреля после того, как "скуадра адзурра" не смогла квалифицироваться на чемпионат мира 2026 года.
Раньери 74 года, он тренировал "Рому" в 2009-11, 2019 и 2024-25 годах, после чего завершил тренерскую карьеру. Также Раньери работал в Италии с "Кальяри", "Наполи", "Фиорентиной", "Пармой", "Ювентусом", "Интером", "Сампдорией", тренировал английские "Челси", "Фулхэм", "Уотфорд" и "Лестер Сити", с которым стал чемпионом Англии в 2016 году, испанские "Валенсию" и "Атлетико" из Мадрида, "Монако" и французский "Нант", а также сборную Греции.
