Легенда "Манчестер Юнайтед" заявил, что ничего не знает про Ибрагимова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис считает, что оценить игру вызванного в сборную России Ибрагимова можно будет, когда тот приедет в расположение команды.
- Сборная России по футболу сыграет 28 мая с Египтом, 5 июня с командой Буркина-Фасо и 9 июня со сборной Тринидада и Тобаго.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Оценивать игру 18-летнего полузащитника "Манчестер Юнайтед" Амира Ибрагимова на данный момент сложно, потому что хавбек не играет за основную команду, но когда он приедет в расположение сборной России по футболу, тогда уже можно будет делать выводы о спортсмене, сказал РИА Новости бывший футболист "красных дьяволов" Андрей Канчельскис.
Во вторник был объявлен расширенный состав сборной России на товарищеские матчи, которые состоятся в конце мая и начале июня. В него вошли 36 игроков, включая 18-летнего Ибрагимова. Ранее он выступал за детские команды "Шеффилд Юнайтед" и "Манчестер Юнайтед". В текущем сезоне полузащитник провел 11 матчей и забил три гола за команду до 18 лет, а также сыграл одну встречу за вторую команду, в которой также отличился. Кроме того, на счету уроженца Буйнакска два матча и один гол за юношескую сборную Англии. В 2025 году стало известно, что Ибрагимов сменил спортивное гражданство на российское и получил право выступать за сборную России.
"Он не играет в основном составе, поэтому не обладаю информацией о нем. Сейчас приедет в сборную – посмотрим на него, пощупаем его, узнаем, чем он дышит, как играет. Я его ни разу не видел на поле. Посмотрим на него в сборной и уже сможем делать какие-то выводы. Быть и играть – две разные вещи", - сказал Канчельскис.
Сборная России сыграет 28 мая с Египтом в Каире, 5 июня - с командой Буркина-Фасо в Волгограде, 9 июня - со сборной Тринидада и Тобаго в Калининграде.
