Легенда "Манчестер Юнайтед" заявил, что ничего не знает про Ибрагимова

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Оценивать игру 18-летнего полузащитника "Манчестер Юнайтед" Амира Ибрагимова на данный момент сложно, потому что хавбек не играет за основную команду, но когда он приедет в расположение сборной России по футболу, тогда уже можно будет делать выводы о спортсмене, сказал РИА Новости бывший футболист "красных дьяволов" Андрей Канчельскис.