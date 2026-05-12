"Халл Сити" пробился в финал плей-офф за выход в АПЛ - РИА Новости Спорт, 12.05.2026
00:11 12.05.2026
"Халл Сити" пробился в финал плей-офф за выход в АПЛ

"Халл Сити" обыграл "Миллуолл" и пробился в финал плей-офф за выход в АПЛ

  • "Халл Сити" обыграл лондонский "Миллуолл" в ответном матче полуфинала плей-офф за право участия в Английской премьер-лиге со счетом 2:0 и вышел в финал.
  • Второй финалист определится в матче "Саутгемптон" — "Мидлсбро", финал пройдет на "Уэмбли" 23, 24 или 25 мая.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Футболисты "Халл Сити" в гостях обыграли лондонский "Миллуолл" в ответном матче полуфинала плей-офф за право участия в Английской премьер-лиге (АПЛ) в сезоне-2026/27.
Встреча прошла в Лондоне и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Мячи забили Мохамед Беллуми (64-я минута) и Джо Гельхардт (79).
В первом матче была зафиксирована ничья - 0:0.
Второй финалист определится в матче "Саутгемптон" - "Мидлсбро" во вторник. В первой игре соперники не выявили победителя (0:0). Финал пройдет на "Уэмбли" 23, 24 или 25 мая.
