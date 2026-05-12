"Тоттенхэм" сыграл вничью с "Лидсом" в матче чемпионата Англии по футболу

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. "Тоттенхэм" дома сыграл вничью с "Лидсом" в матче 36-го тура чемпионата Англии по футболу.
50’ • Матис Тел
74’ • Доминик Кэлверт-Льюин (П)
За два тура до завершения сезона занимающий 17-е место в турнирной таблице "Тоттенхэм" (38 очков) на два балла опережает "Вест Хэм" (36), идущий следом, в зоне вылета из Английской премьер-лиги (АПЛ). "Лидс" (44) располагается на 14-й строчке.