"Тоттенхэм" сыграл вничью с "Лидсом" в матче чемпионата Англии по футболу
00:50 12.05.2026 (обновлено: 00:55 12.05.2026)
"Тоттенхэм" сыграл вничью с "Лидсом" в матче чемпионата Англии по футболу

"Тоттенхэм" сыграл вничью с "Лидсом" в матче 36-го тура АПЛ

  • «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Лидсом» в матче 36-го тура чемпионата Англии по футболу со счетом 1:1.
  • За два тура до завершения сезона «Тоттенхэм» занимает 17-е место в турнирной таблице и на два балла опережает «Вест Хэм», находящийся в зоне вылета из АПЛ.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. "Тоттенхэм" дома сыграл вничью с "Лидсом" в матче 36-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча прошла в Лондоне и завершилась со счетом 1:1. Матис Тель (50-я минута) вывел "Тоттенхэм" вперед. "Лидс" от поражения спас Доминик Калверт-Льюин (74), реализовавший 11-метровый удар.
За два тура до завершения сезона занимающий 17-е место в турнирной таблице "Тоттенхэм" (38 очков) на два балла опережает "Вест Хэм" (36), идущий следом, в зоне вылета из Английской премьер-лиги (АПЛ). "Лидс" (44) располагается на 14-й строчке.
В предпоследнем туре сезона "Лидс" 17 мая примет "Брайтон", а "Тоттенхэм" 19 мая в гостевом лондонском дерби встретится с "Челси".
