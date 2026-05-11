Рейтинг@Mail.ru
"Вашингтон" волей случая получил первый выбор на драфте НБА 2026 года - РИА Новости Спорт, 11.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
09:16 11.05.2026 (обновлено: 12:13 11.05.2026)
"Вашингтон" волей случая получил первый выбор на драфте НБА 2026 года

"Вашингтон" по итогам лотереи выиграл первый выбор на драфте НБА-2026

© freepikБаскетбольный мяч
Баскетбольный мяч - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
© freepik
Баскетбольный мяч. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Команда "Вашингтон Уизардс" получила первый выбор на драфте НБА 2026 года.
  • Право выбора под вторым номером получила "Юта Джаз", под третьим — "Мемфис Гриззлис".
  • Российский 21-летний защитник Всеволод Ищенко выставит свою кандидатуру на драфт НБА 2026 года.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Команда "Вашингтон Уизардс" по итогам лотереи получила первый выбор на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2026 года, сообщается на сайте лиги.
По итогам лотереи право выбора под вторым номером получила "Юта Джаз", под третьим - "Мемфис Гриззлис". Драфт НБА пройдет в Бруклине 23-24 июня.
Баскетболист клуба Миннесота Тимбервулвз Энтони Эдвардс - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
"Миннесота" сравняла счет в серии 1/4 финала с "Сан-Антонио"
Вчера, 07:28
Далее команды будут выбирать в следующем порядке: "Чикаго Буллз", "Лос-Анджелес Клипперс", "Бруклин Нетс", "Сакраменто Кингз", "Атланта Хокс", "Даллас Маверикс", "Милуоки Бакс", "Голден Стэйт Уорриорз", "Оклахома-Сити Тандер", "Майами Хит" и "Шарлотт Хорнетс".
В апреле СМИ сообщили, что на драфт НБА 2026 года свою кандидатуру выставит российский 21-летний защитник краснодарского клуба "Локомотив-Кубань" Всеволод Ищенко.
В 2025 году "Бруклин Нетс" выбрал под восьмым номером Егора Демина, что стало самым высоким пиком для россиян за всю историю драфта НБА.
Донован Митчелл - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
"Кливленд" сократил отставание в серии плей-офф НБА с "Детройтом"
10 мая, 01:18
 
БаскетболСпортБруклинЕгор ДеминБруклин НетсВашингтон УизардсЮта ДжазНБА
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    А. Д. Фокина
    66
    44
  • Футбол
    Завершен
    Акрон
    Ростов
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Ак Барс
    3
    1
  • Теннис
    Завершен
    А. Калинская
    Е. Остапенко
    12
    66
  • Футбол
    Завершен
    Нижний Новгород
    ЦСКА
    1
    2
  • Теннис
    Завершен
    Э. Мертенс
    М. Андреева
    33
    66
  • Футбол
    Завершен
    Спартак Москва
    Рубин
    2
    1
  • Теннис
    Завершен
    P. L. Ruiz
    Д. Медведев
    642
    366
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Москва
    Краснодар
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Наполи
    Болонья
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Лидс
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала