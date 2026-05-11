"Вашингтон" волей случая получил первый выбор на драфте НБА 2026 года

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Команда "Вашингтон Уизардс" по итогам лотереи получила первый выбор на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2026 года, сообщается на сайте лиги.
Далее команды будут выбирать в следующем порядке: "Чикаго Буллз", "Лос-Анджелес Клипперс", "Бруклин Нетс", "Сакраменто Кингз", "Атланта Хокс", "Даллас Маверикс", "Милуоки Бакс", "Голден Стэйт Уорриорз", "Оклахома-Сити Тандер", "Майами Хит" и "Шарлотт Хорнетс".
В апреле СМИ сообщили, что на драфт НБА 2026 года свою кандидатуру выставит российский 21-летний защитник краснодарского клуба "Локомотив-Кубань" Всеволод Ищенко.
В 2025 году "Бруклин Нетс" выбрал под восьмым номером Егора Демина, что стало самым высоким пиком для россиян за всю историю драфта НБА.