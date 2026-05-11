Талалаев пообещал написать книгу
15:17 11.05.2026 (обновлено: 15:19 11.05.2026)
Талалаев пообещал написать книгу

Талалаев рассказал, что ему поступали предложения от литературных редакторов

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер калининградского футбольного клуба "Балтика" Андрей Талалаев заявил, что намерен написать книгу и уже имеет предложения от литературных редакторов.
В апреле Талалаев стал лауреатом премии "Серебряная лань" 2025 года в номинации "лучший тренер". В понедельник в Москве проходит пресс-конференция, посвященная награждению специалиста.
"Ко мне поступали предложения от литературных редакторов. Книгу обязательно напишу. Есть персонажи, которых нужно поставить на место, расставить точки над i. Но время еще не пришло", - заявил Талалаев.
Талалаеву 53 года. Специалист начал тренерскую карьеру в 1999 году и на ее протяжении возглавлял молодежные и юниорские сборные России, а также клубы "Росич", "Волга", "Тамбов", "Пюник", "Химки", "Крылья Советов", "Ахмат" и "Торпедо".
С сентября 2024 года Талалаев возглавляет "Балтику", во главе которой выиграл чемпионат Первой лиги. Годом ранее он завоевывал тот же трофей с "Химками". В текущем сезоне "Балтика" провела 29 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), одержав 11 побед, 13 раз сыграв вничью и потерпев пять поражений. Клуб идет на пятой позиции в турнирной таблице с 46 очками.
