Талалаев пообещал написать книгу

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер калининградского футбольного клуба "Балтика" Андрей Талалаев заявил, что намерен написать книгу и уже имеет предложения от литературных редакторов.
"Ко мне поступали предложения от литературных редакторов. Книгу обязательно напишу. Есть персонажи, которых нужно поставить на место, расставить точки над i. Но время еще не пришло", - заявил Талалаев.
С сентября 2024 года Талалаев возглавляет "Балтику", во главе которой выиграл чемпионат Первой лиги. Годом ранее он завоевывал тот же трофей с "Химками". В текущем сезоне "Балтика" провела 29 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), одержав 11 побед, 13 раз сыграв вничью и потерпев пять поражений. Клуб идет на пятой позиции в турнирной таблице с 46 очками.