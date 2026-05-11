УНИКС обыграл "Зенит" в первом матче полуфинала Лиги ВТБ
УНИКС обыграл "Зенит" в первом матче полуфинала Лиги ВТБ

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Казанский УНИКС в овертайме нанес поражение петербургскому "Зениту" в первом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.
Встреча прошла в понедельник в Казани и завершилась победой хозяев со счетом 107:104 ОТ (23:18, 15:26, 29:17, 23:29, 17:14). Самым результативным игроком матча стал баскетболист "Зенита" Лука Шаманич, набравший 28 очков. У победителей 27 очков в активе Дишона Пьера.
Дмитрий Кулагин трехочковым броском спас УНИКС от поражения за 9 секунд до конца четвертой четверти.
УНИКС вышел вперед в серии до четырех побед - 1-0. Второй матч пройдет 13 мая в Казани.
По итогам регулярного чемпионата УНИКС занял второе место в турнирной таблице. В первом раунде плей-офф казанцы переиграли московский клуб МБА-МАИ (3-0). "Зенит" завершил "регулярку" на третьей строчке. В четвертьфинале "сине-бело-голубые" нанесли поражение екатеринбургскому "Уралмашу" (3-1).
