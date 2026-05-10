Кержаков изъявил желание продолжить карьеру тренером - РИА Новости Спорт, 10.05.2026
18:27 10.05.2026 (обновлено: 18:29 10.05.2026)
Кержаков изъявил желание продолжить карьеру тренером

Вратарь "Зенита" Михаил Кержаков заявил о желании работать тренером

© РИА Новости / Алексей Даничев | Футбол. РПЛ. Матч "Зенит" - "Краснодар"
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вратарь петербургского «Зенита» Михаил Кержаков заявил о желании начать тренерскую работу после завершения карьеры футболиста.
  • Кержаков признался, что пока не думал о продолжении работы в структуре «Зенита».
  • Кержакову 39 лет, он является самым титулованным футболистом в истории «Зенита» и братом экс-форварда сборной России Александра Кержакова.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Вратарь петербургского "Зенита" Михаил Кержаков заявил журналистам о желании начать тренерскую работу после завершения карьеры футболиста.
В воскресенье "Зенит" дома обыграл "Сочи" со счетом 2:1 в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). После финального свистка состоялась церемония чествования Кержакова, для которого эта игра стала последней домашней в профессиональном футболе. Сам вратарь провел встречу на скамейке запасных.
"Я и так учусь. Хотелось бы, но как карта ляжет", - ответил Кержаков на вопрос о том, проходит ли он обучение на тренера и планирует ли работать в этой должности, также признавшись, что пока не думал о продолжении работы в структуре "Зенита".
"По-моему, все было видно по моему лицу. Не сдержался. Смешанные чувства на самом деле. Пока еще не понимаю", - сказал Кержаков о церемонии чествования.
Кержакову 39 лет. Голкипер является воспитанником академии "сине-бело-голубых", самым титулованным футболистом в истории "Зенита" и братом экс-форварда сборной России Александра Кержакова. Вместе с петербуржцами Кержаков шесть раз становился чемпионом России, а также завоевал три Кубка и шесть Суперкубков страны. Всего за "Зенит" он провел 138 матчей, пропустил 119 мячей и 51 встречу отыграл на ноль.
