"Зенит" одержал волевую победу над "Сочи" и вышел в лидеры РПЛ - РИА Новости Спорт, 10.05.2026
17:01 10.05.2026 (обновлено: 17:52 10.05.2026)
"Зенит" одержал волевую победу над "Сочи" и вышел в лидеры РПЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Зенит» одержал волевую победу над «Сочи» в матче 29-го тура чемпионата России по футболу со счетом 2:1.
  • «Зенит», набрав 65 очков, поднялся на первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).
  • Символический удар по мячу перед стартовым свистком нанес ветеран Великой Отечественной войны, участник обороны Ленинграда и один из самых пожилых болельщиков «Зенита» — 99-летний Владимир Колосов.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Петербургский "Зенит" дома обыграл "Сочи" в матче 29-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча прошла в воскресенье в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Гости вели в счете после первого тайма, мяч забил Захар Федоров (31-я минута). "Зениту" волевую победу принесли точные удары Луиса Энрике (59) и Александра Ерохина (84). На 13-й минуте Луис Энрике не реализовал пенальти.
Игроки, тренеры и судьи вышли на матч с портретами родственников - участников Великой Отечественной войны. Российский футбольный союз (РФС) в рамках празднования 81-летия Победы в Великой Отечественной войне проводит акцию "Бессмертный полк" на матчах Кубка России, Российской премьер-лиги (РПЛ), Первой и Второй лиг.
Символический удар по мячу перед стартовым свистком нанес ветеран Великой Отечественной войны, участник обороны Ленинграда и один из самых пожилых болельщиков "Зенита" - 99-летний Владимир Колосов.
"Зенит", набрав 65 очков, поднялся на первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), опередив имеющий матч в запасе "Краснодар" (63), который в понедельник в гостях сыграет с московским "Динамо". "Сочи" с 21 баллом замыкает таблицу. Если позднее в воскресенье махачкалинское "Динамо" в гостях не проиграет грозненскому "Ахмату", черноморская команда досрочно лишится шансов на сохранение прописки в РПЛ.
В заключительном туре, все встречи которого пройдут 17 мая, "Зенит" в гостях сыграет с "Ростовом", а "Сочи" примет грозненский "Ахмат".
ФутболЛуис ЭнрикеЗахар ФедоровАлександр ЕрохинЗенитСочиДинамо МоскваРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Кубок России по футболуСпорт
 
