15:58 10.05.2026 (обновлено: 16:05 10.05.2026)
"Селтик" обыграл "Рейнджерс" в главном дерби Шотландии

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. "Селтик" из Глазго обыграл "Рейнджерс" в дерби в рамках 36-го тура чемпионата Шотландии по футболу.
Встреча на стадионе "Селтика" завершилась победой хозяев со счетом 3:1. В составе победителей голы забили Ян Хён Джун (23-я минута) и Дайдзэн Маэда (53, 57). У "Рейнджерс" отличился Майки Мур (9).
"Селтик" (76 очков) занимает второе место в таблице Шотландской премьер-лиги за два тура до конца чемпионата, отставая на один балл от лидирующего "Хартса". "Рейнджерс" (69) идет третьим.
ФутболСпортГлазгоШотландияАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)СелтикРейнджерсЯн (Регенсбург)Шотландская премьер-лига
 
