Рейтинг@Mail.ru
Селебрини стал новым капитаном сборной Канады по хоккею - РИА Новости Спорт, 10.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
16:43 10.05.2026 (обновлено: 16:56 10.05.2026)
Селебрини стал новым капитаном сборной Канады по хоккею

Селебрини в 19-летнем возрасте стал капитаном сборной Канады на ЧМ по хоккею

© AP Photo / Greg M. CooperКанадский хоккеист Маклин Селебрини
Канадский хоккеист Маклин Селебрини - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
© AP Photo / Greg M. Cooper
Канадский хоккеист Маклин Селебрини. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини назначен капитаном сборной Канады на ЧМ по хоккею.
  • Альтернативными капитанами стали Райан О'Райлли («Нэшвилл Предаторз») и Джон Таварес («Торонто Мейпл Лифс»).
  • Чемпионат мира пройдет с 15 по 31 мая в швейцарских городах Цюрих и Фрибур, сборная Канады сыграет в группе B во Фрибуре.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Нападающий "Сан-Хосе Шаркс" Маклин Селебрини назначен капитаном сборной Канады, сообщается на странице Федерации хоккея Канады (Hockey Canada) в соцсети X.
Альтернативными капитанами стали 35-летний форвард "Нэшвилл Предаторз" Райан О'Райлли и 35-летний нападающий "Торонто Мейпл Лифс" Джон Таварес.
Селебрини 19 лет. В 2024 году он был выбран "Сан-Хосе Шаркс" на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) под общим первым номером. Канадец стал четвертым бомбардиром минувшего регулярного чемпионата, он набрал 115 очков (45 голов + 70 передач) и установил клубный рекорд. Нападающий вошел в тройку претендентов на премию "Тед Линдсей Эворд", которая вручается лучшему игроку "регулярки" по версии профсоюза игроков.
Чемпионат мира пройдет с 15 по 31 мая в швейцарских городах Цюрих и Фрибур. В турнире примут участие 16 команд. Сборная Канады сыграет в группе B во Фрибуре. Действующим чемпионом мира является сборная США. Сборные России и Белоруссии отстранены от международных соревнований.
Барри Тротц - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Тротц покинет пост генменеджера "Нэшвилл Предаторз"
2 февраля, 22:50
 
ХоккейКанадаЦюрихСШАРайан О'РайллиДжон ТаваресНэшвилл ПредаторзСан-Хосе ШарксТоронто Мейпл ЛифсСпорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Реал Мадрид
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Милан
    Аталанта
    2
    3
  • Хоккей
    2-й период
    Монреаль
    Баффало
    4
    2
  • Хоккей
    11.05 04:30
    Анахайм
    Вегас
  • Футбол
    Завершен
    Оренбург
    Крылья Советов
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Зенит
    Сочи
    2
    1
  • Теннис
    Завершен
    Л. Самсонова
    А. Потапова
    32
    66
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    Б. в. д. Зандсхюлп
    566
    744
  • Теннис
    Завершен
    Н. Осака
    Д. Шнайдер
    66
    12
  • Футбол
    Завершен
    Ахмат
    Динамо Махачкала
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Вест Хэм
    Арсенал
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Балтика
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала