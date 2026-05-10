Селебрини стал новым капитаном сборной Канады по хоккею

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини назначен капитаном сборной Канады на ЧМ по хоккею.
- Альтернативными капитанами стали Райан О'Райлли («Нэшвилл Предаторз») и Джон Таварес («Торонто Мейпл Лифс»).
- Чемпионат мира пройдет с 15 по 31 мая в швейцарских городах Цюрих и Фрибур, сборная Канады сыграет в группе B во Фрибуре.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Нападающий "Сан-Хосе Шаркс" Маклин Селебрини назначен капитаном сборной Канады, сообщается на странице Федерации хоккея Канады (Hockey Canada) в соцсети X.
Альтернативными капитанами стали 35-летний форвард "Нэшвилл Предаторз" Райан О'Райлли и 35-летний нападающий "Торонто Мейпл Лифс" Джон Таварес.
Селебрини 19 лет. В 2024 году он был выбран "Сан-Хосе Шаркс" на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) под общим первым номером. Канадец стал четвертым бомбардиром минувшего регулярного чемпионата, он набрал 115 очков (45 голов + 70 передач) и установил клубный рекорд. Нападающий вошел в тройку претендентов на премию "Тед Линдсей Эворд", которая вручается лучшему игроку "регулярки" по версии профсоюза игроков.
Чемпионат мира пройдет с 15 по 31 мая в швейцарских городах Цюрих и Фрибур. В турнире примут участие 16 команд. Сборная Канады сыграет в группе B во Фрибуре. Действующим чемпионом мира является сборная США. Сборные России и Белоруссии отстранены от международных соревнований.
Тротц покинет пост генменеджера "Нэшвилл Предаторз"
2 февраля, 22:50