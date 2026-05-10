Мбаппе не сыграет с "Барселоной"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Французский нападающий Килиан Мбаппе не вошел в заявку мадридского "Реала" на матч 35-го тура чемпионата Испании против "Барселоны".
- У 27-летнего нападающего было выявлено повреждение полусухожильной мышцы левой ноги.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Французский нападающий Килиан Мбаппе не вошел в заявку мадридского "Реала" на матч 35-го тура чемпионата Испании против "Барселоны", сообщается в аккаунте футбольного клуба в соцсети X.
"Эль-Класико" пройдет в воскресенье в Барселоне и начнется в 22:00 мск. В конце апреля у 27-летнего нападающего было выявлено повреждение полусухожильной мышцы левой ноги. СМИ сообщали, что Мбаппе восстановился после травмы, успешно прошел медицинское обследование и примет участие в игре против каталонцев.
В заявке также отсутствует уругвайский полузащитник Федерико Вальверде, который получил черепно-мозговую травму в результате конфликта со своим одноклубником Орельеном Тчуамени. Сам француз вошел в состав.
По итогам матча "Барселона" может стать победителем чемпионата Испании, для этого "сине-гранатовым" достаточно ничьей.
Мбаппе в текущем сезоне провел 41 матч в различных турнирах, забив 41 мяч. Он является лучшим бомбардиром чемпионата Испании (24 мяча) и Лиги чемпионов (15).