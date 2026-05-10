Гол Троссарда принес "Арсеналу" победу над "Вест Хэмом" в лондонском дерби

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. "Арсенал" обыграл "Вест Хэм" в гостевом матче 36-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, которая прошла в воскресенье в Лондоне, завершилась победой "канониров" со счетом 1:0. Мяч на 83-й минуте забил Леандро Троссард. В компенсированное время форвард "Вест Хэма" Каллум Уилсон поразил ворота "Арсенала" после подачи углового, но этот гол был отменен после помощи системы видеоассистента рефери (VAR) из-за фола в атаке.
"Арсенал" за два тура до финиша чемпионата, набрав 79 очков, располагается на первом месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). Вторым идет "Манчестер Сити" (74 очка), у которого есть игра в запасе. "Вест Хэм" с 36 баллами занимает 18-ю позицию, не позволяющую сохранить место в высшем дивизионе чемпионата страны.