20:37 10.05.2026
Гол Троссарда принес "Арсеналу" победу над "Вест Хэмом" в лондонском дерби

© пресс-служба клуба "Арсенал"Леандро Троссард
Леандро Троссард. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Арсенал» обыграл «Вест Хэм» в гостевом матче 36-го тура чемпионата Англии по футболу.
  • Гол забил Леандро Троссард на 83-й минуте, матч завершился со счетом 1:0.
  • «Арсенал», набрав 79 очков, располагается на первом месте в турнирной таблице АПЛ за два тура до финиша чемпионата.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. "Арсенал" обыграл "Вест Хэм" в гостевом матче 36-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, которая прошла в воскресенье в Лондоне, завершилась победой "канониров" со счетом 1:0. Мяч на 83-й минуте забил Леандро Троссард. В компенсированное время форвард "Вест Хэма" Каллум Уилсон поразил ворота "Арсенала" после подачи углового, но этот гол был отменен после помощи системы видеоассистента рефери (VAR) из-за фола в атаке.
"Арсенал" за два тура до финиша чемпионата, набрав 79 очков, располагается на первом месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). Вторым идет "Манчестер Сити" (74 очка), у которого есть игра в запасе. "Вест Хэм" с 36 баллами занимает 18-ю позицию, не позволяющую сохранить место в высшем дивизионе чемпионата страны.
ФутболСпортАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)Леандро ТроссардКаллум УилсонВест Хэм (до 21 года)Манчестер СитиАрсенал (Лондон)
 
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Реал Мадрид
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Милан
    Аталанта
    2
    3
  • Хоккей
    2-й период
    Монреаль
    Баффало
    4
    1
  • Хоккей
    11.05 04:30
    Анахайм
    Вегас
  • Футбол
    Завершен
    Оренбург
    Крылья Советов
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Зенит
    Сочи
    2
    1
  • Теннис
    Завершен
    Л. Самсонова
    А. Потапова
    32
    66
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    Б. в. д. Зандсхюлп
    566
    744
  • Теннис
    Завершен
    Н. Осака
    Д. Шнайдер
    66
    12
  • Футбол
    Завершен
    Ахмат
    Динамо Махачкала
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Вест Хэм
    Арсенал
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Балтика
    1
    0
Перейти ко всем результатам
