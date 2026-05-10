"Реал" выразил соболезнования Флику после смерти его отца

"Реал", президент и совет директоров клуба глубоко сожалеют о кончине отца Ханси Флика, тренера "Барселоны". "Реал" выражает свои соболезнования и теплые чувства семье и всем его близким. Пусть он покоится с миром", - говорится в сообщении.