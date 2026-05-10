"Реал" выразил соболезнования Флику после смерти его отца

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Мадридский футбольный клуб "Реал" на своем сайте выразил соболезнования в связи со смертью отца главного тренера "Барселоны" немца Ханс-Дитера Флика.
"Реал", президент и совет директоров клуба глубоко сожалеют о кончине отца Ханси Флика, тренера "Барселоны". "Реал" выражает свои соболезнования и теплые чувства семье и всем его близким. Пусть он покоится с миром", - говорится в сообщении.
"Барселона" на 11 очков опережает "Реал" за четыре тура до завершения сезона. "Сине-гранатовым" достаточно ничьей, чтобы обеспечить себе чемпионство.