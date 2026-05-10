Главный тренер "Барселоны" потерял отца перед матчем с "Реалом"

"Барселона" примет "Реал" в воскресенье, встреча начнется в 22:00 по московскому времени. "Сине-гранатовым" достаточно сыграть вничью, чтобы обеспечить себе чемпионский титул.

Флику 61 год, он руководит "Барселоной" с 2024 года. Под его руководством "сине-гранатовые" выиграли Ла Лигу, Кубок Испании и два Суперкубка страны.