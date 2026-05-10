Главный тренер "Барселоны" потерял отца перед матчем с "Реалом"

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Отец главного тренера "Барселоны" Ханса-Дитера Флика ушел из жизни перед матчем 35-го тура чемпионата Испании против мадридского "Реала", сообщается на странице каталонского футбольного клуба в соцсети X.
Причины смерти Ханса Флика - старшего не уточняются. По информации sport.es, Флик сообщил своей команде о смерти отца в раздевалке в воскресенье утром. Несмотря на утрату, немецкий специалист будет руководить командой с тренерской скамейки в матче с "Реалом".
"Футбольный клуб и вся семья "Барселоны" выражают глубочайшие соболезнования Ханси Флику в связи со смертью его отца. Мы разделяем его горе и предлагаем свою поддержку в это трудное для него и его семьи время", - говорится в клубном сообщении.
"Барселона" примет "Реал" в воскресенье, встреча начнется в 22:00 по московскому времени. "Сине-гранатовым" достаточно сыграть вничью, чтобы обеспечить себе чемпионский титул.
Флику 61 год, он руководит "Барселоной" с 2024 года. Под его руководством "сине-гранатовые" выиграли Ла Лигу, Кубок Испании и два Суперкубка страны.