18:31 09.05.2026 (обновлено: 19:01 09.05.2026)
Гол Литвинова признали лучшим в дерби с ЦСКА в 21-м веке

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Московский «Спартак» назвал гол Руслана Литвинова лучшим в дерби против ЦСКА в 21-м веке.
  • Литвинов забил единственный гол в матче против ЦСКА (1:0) дальним ударом с рикошетом от перекладины.
  • В список лучших голов «Спартака» в ворота ЦСКА в 21-м веке также вошли голы Антона Зиньковского, Эммануэля Эменике, Дениса Глушакова и других игроков.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Московский "Спартак" назвал гол Руслана Литвинова лучшим в дерби против ЦСКА в 21-м веке, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
В среду "Спартак" обыграл дома ЦСКА (1:0) в финальном матче пути регионов Кубка России. Единственный гол на 10-й минуте забил Литвинов, поразив ворота дальним ударом с рикошетом от перекладины.
"Красно-белые" опубликовали на сайте лучшие голы "Спартака" в ворота ЦСКА в 21-м веке и поставили мяч Литвинова на первое место, отметив важность гола для выхода команды в Суперфинал Кубка и то, что полузащитник является воспитанником "Спартака".
Также в список вошли: 10. Антон Зиньковский (2022), 9. Эммануэль Эменике (2011), 8. Денис Глушаков (2016), 7. Хесус Медина (2024), 6. Алекс (2009), 5. Луис Адриано (2017), 4. Никита Баженов (2008), 3. Фернандо (2018), 2. Квинси Промес (2023).
