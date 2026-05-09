Гол Литвинова признали лучшим в дерби с ЦСКА в 21-м веке

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Московский "Спартак" назвал гол Руслана Литвинова лучшим в дерби против ЦСКА в 21-м веке, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
В среду "Спартак" обыграл дома ЦСКА (1:0) в финальном матче пути регионов Кубка России. Единственный гол на 10-й минуте забил Литвинов, поразив ворота дальним ударом с рикошетом от перекладины.
"Красно-белые" опубликовали на сайте лучшие голы "Спартака" в ворота ЦСКА в 21-м веке и поставили мяч Литвинова на первое место, отметив важность гола для выхода команды в Суперфинал Кубка и то, что полузащитник является воспитанником "Спартака".
Также в список вошли: 10. Антон Зиньковский (2022), 9. Эммануэль Эменике (2011), 8. Денис Глушаков (2016), 7. Хесус Медина (2024), 6. Алекс (2009), 5. Луис Адриано (2017), 4. Никита Баженов (2008), 3. Фернандо (2018), 2. Квинси Промес (2023).