"Штутгарт" обыграл "Байер" и вошел в зону Лиги чемпионов в Бундеслиге

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Штутгарт» обыграл «Байер» в матче 33-го тура чемпионата Германии по футболу со счетом 3:1.
- «Штутгарт», набрав 61 очко, поднялся на четвертое место в турнирной таблице Бундеслиги, дающее право выступить в основном этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне.
- «Лейпциг» дома выиграл у «Санкт-Паули» со счетом 2:1 и за тур до окончания сезона гарантировал себе третье место и попадание в Лигу чемпионов в сезоне-2026/27.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. "Штутгарт" дома выиграл у леверкузенского "Байера" в матче 33-го тура чемпионата Германии по футболу.
Встреча в Штутгарте завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей мячи забили Эрмедин Демирович (5-я минута), Максимилиан Миттельштадт (45+7), реализовавший пенальти, и Дениз Ундав (58). У "Байера" отличился Алеш Гарсия (1).
"Ливерпуль" не смог победить "Челси" в матче АПЛ
Вчера, 16:30
"Штутгарт", набрав 61 очко, поднялся в турнирной таблице Бундеслиги на четвертое место, дающее право выступить в основном этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне. "Байер" с 58 баллами опустился на шестую позицию.
В заключительном туре "Штутгарт" в гостях сыграет с "Айнтрахтом" из Франкфурта-на-Майне, а "Байер" примет "Гамбург". Встречи пройдут 16 мая.
В другом матче "Лейпциг" дома выиграл у "Санкт-Паули" со счетом 2:1 и за тур до окончания сезона гарантировал себе третье место и попадание в Лигу чемпионов в сезоне-2026/27.
Результаты остальных матчей
"Хоффенхайм" - "Вердер" - 1:0.