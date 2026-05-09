"Мидлсбро" и "Саутгемптон" сыграли вничью в первом матче за выход в АПЛ

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. "Мидлсбро" и "Саутгемптон" сыграли вничью в первом матче полуфинальной стадии плей-офф за право участия в Английской премьер-лиге (АПЛ) в сезоне-2026/27.

В пятницу стало известно, что "Саутгемптону" предъявили обвинение в шпионаже и съемке тренировочного процесса "Мидлсбро" перед первым матчем. По правилам клуб имеет 14 дней на ответ по предъявленным обвинениям. Однако, как подчеркивается в заявлении, исходя из характера дела, EFL запросит сокращение этого срока и проведение слушания в максимально короткие сроки.