"Мидлсбро" и "Саутгемптон" сыграли вничью в первом матче за выход в АПЛ

- «Мидлсбро» и «Саутгемптон» сыграли вничью со счетом 0:0 в первом матче полуфинальной стадии плей-офф за право участия в Английской премьер-лиге.
- Ответный матч между «Мидлсбро» и «Саутгемптоном» пройдет 12 мая на поле «Саутгемптона».
- «Саутгемптону» предъявили обвинение в шпионаже и съемке тренировочного процесса «Мидлсбро» перед первым матчем.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. "Мидлсбро" и "Саутгемптон" сыграли вничью в первом матче полуфинальной стадии плей-офф за право участия в Английской премьер-лиге (АПЛ) в сезоне-2026/27.
Встреча прошла в субботу в Мидлсбро и завершилась со счетом 0:0.
Ответный матч пройдет на поле "Саутгемптона" 12 мая. Второго финалиста определят "Миллуолл" и "Халл Сити" 11 мая. В первой игре соперники также не выявили победителя (0:0).
В пятницу стало известно, что "Саутгемптону" предъявили обвинение в шпионаже и съемке тренировочного процесса "Мидлсбро" перед первым матчем. По правилам клуб имеет 14 дней на ответ по предъявленным обвинениям. Однако, как подчеркивается в заявлении, исходя из характера дела, EFL запросит сокращение этого срока и проведение слушания в максимально короткие сроки.
