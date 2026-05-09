16:30 09.05.2026 (обновлено: 16:33 09.05.2026)
"Ливерпуль" не смог победить "Челси" в матче АПЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Ливерпуль» и «Челси» сыграли вничью в матче 36-го тура чемпионата Англии по футболу со счетом 1:1.
  • «Ливерпуль» набрал 59 очков и занимает четвертое место в таблице АПЛ, а «Челси» с 49 очками располагается на девятой строчке.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. "Ливерпуль" сыграл вничью с "Челси" в матче 36-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Ливерпуле завершилась со счетом 1:1. У хозяев гол забил Райан Гравенберх (6-я минута). В составе соперников после подачи со штрафного отличился Энцо Фернандес (35).
"Ливерпуль" набрал 59 очков и занимает четвертое место в таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). "Челси" прервал серию из шести поражений в чемпионате и с 49 очками располагается на девятой строчке.
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    М. Кецманович
    66
    44
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Челси
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Сандерленд
    Манчестер Юнайтед
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Брентфорд
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Сельта
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Интер М
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Вольфсбург
    Бавария
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лечче
    Ювентус
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Сосьедад
    Бетис
    2
    2
