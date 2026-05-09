"Ливерпуль" не смог победить "Челси" в матче АПЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Ливерпуль» и «Челси» сыграли вничью в матче 36-го тура чемпионата Англии по футболу со счетом 1:1.
- «Ливерпуль» набрал 59 очков и занимает четвертое место в таблице АПЛ, а «Челси» с 49 очками располагается на девятой строчке.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. "Ливерпуль" сыграл вничью с "Челси" в матче 36-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Ливерпуле завершилась со счетом 1:1. У хозяев гол забил Райан Гравенберх (6-я минута). В составе соперников после подачи со штрафного отличился Энцо Фернандес (35).
"Ливерпуль" набрал 59 очков и занимает четвертое место в таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). "Челси" прервал серию из шести поражений в чемпионате и с 49 очками располагается на девятой строчке.
