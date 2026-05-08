Рейтинг@Mail.ru
"Он меня не бил, как и я его": Вальверде опроверг слухи о драке с Тчуамени - РИА Новости Спорт, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
00:46 08.05.2026 (обновлено: 00:47 08.05.2026)
"Он меня не бил, как и я его": Вальверде опроверг слухи о драке с Тчуамени

Вальверде опроверг слухи о драке с Тчуамени, заявив, что они друг друга не били

© Фотография из соцсетейФедерико Вальверде
Федерико Вальверде - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© Фотография из соцсетей
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уругвайский полузащитник мадридского футбольного клуба «Реал» Федерико Вальверде заявил, что не вступал в драку со своим одноклубником французом Орельеном Тчуамени.
  • Вальверде сообщил, что получил царапину на лбу после того, как случайно ударился о стол во время спора, это потребовало посещения больницы.
  • Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде пропустит матч с «Барселоной» из-за черепно-мозговой травмы.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Уругвайский полузащитник мадридского футбольного клуба "Реал" Федерико Вальверде заявил, что не вступал в драку со своим одноклубником французом Орельеном Тчуамени.
В среду в СМИ сообщалось, что Вальверде и Тчуамени устроили стычку на тренировочной базе команды. В четверг конфликт продолжился, и новый инцидент был "очень серьезным". Драка потребовала вмешательства нескольких игроков и в конечном итоге привела к госпитализации уругвайца. Позднее "Реал" объявил об открытии дисциплинарного разбирательства в отношении игроков, а также сообщил о черепно-мозговой травме Вальверде, из-за которой уругваец пропустит матч с "Барселоной" в воскресенье.
«
"Вчера у меня произошел инцидент с товарищем по команде во время тренировочной сессии. Сегодня у нас снова возникло недопонимание. Во время спора я случайно ударился об стол, что вызвало небольшую царапину на лбу, потребовавшую рутинного визита в больницу. Ни в какой из моментов мой товарищ по команде меня не бил, как и я его, хотя я понимаю, что вам проще поверить, будто мы сцепились или что это было намеренно, но этого не было. Я чувствую, что моя злость по поводу ситуации, мое разочарование от того, что некоторые из нас с трудом дотягивают до конца сезона, выкладываясь на все сто, довели меня до спора с товарищем по команде", - написал Вальверде в сториз Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
"Я не собирался высказываться до конца сезона. Мы выбыли из борьбы в Лиге чемпионов, и я держал свои злость и обиду при себе. Мы снова потратили год впустую, и я не был в положении, чтобы постить что-то в соцсетях, когда единственное, что я мог делать - это показывать себя на поле, и я чувствую, что именно это я и делал. Поэтому я тот, кто больше всего опечален и страдает от этой ситуации, которая не позволяет мне сыграть в следующем матче по медицинским показаниям. Я всегда выкладывался на полную, до самого конца, и мне больнее всех не иметь возможности сделать это. Я готов сотрудничать с клубом и товарищами по команде в любом виде, который они сочтут необходимым. Спасибо", - добавил футболист "Реала".
Полузащитник ФК Реал Федерико Вальверде (справа) - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
Вальверде пропустит "Эль-Класико" из-за черепно-мозговой травмы
Вчера, 22:56
Вальверде 27 лет. Он выступает за основную команду "Реала" с 2018 года, в составе команды стал трехкратным чемпионом Испании, дважды выиграл Лигу чемпионов, один раз стал обладателем Кубка страны и дважды - Суперкубка УЕФА.
"Реал" сыграет с "Барселоной" в гостях в воскресенье, в случае потери очков мадридской командой "сине-гранатовые" станут чемпионами Испании.
Полузащитник мадридского Реала Федерико Вальверде - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
"Реал" начал разбирательство в отношении подравшихся Вальверде и Тчуамени
Вчера, 22:24
 
ФутболСпортФедерико ВальвердеРеал МадридБарселонаЛига чемпионов 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    1-й сет
    К. Хачанов
    А. Шевченко
    0
    0
  • Теннис
    1-й сет
    Т. Гибсон
    Д. Шнайдер
    1
    0
  • Теннис
    1-й сет
    Л. Самсонова
    Э. Ли
    1
    1
  • Теннис
    08.05 15:00
    Е. Александрова
    Л. Зигемунд
  • Футбол
    08.05 20:30
    Родина
    ФK Челябинск
  • Футбол
    08.05 21:30
    Боруссия Д
    Айнтрахт Фр
  • Футбол
    08.05 21:45
    Ланс
    Нант
  • Футбол
    08.05 21:45
    Торино
    Сассуоло
  • Футбол
    08.05 22:00
    Леванте
    Осасуна
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала