"Он меня не бил, как и я его": Вальверде опроверг слухи о драке с Тчуамени

"Вчера у меня произошел инцидент с товарищем по команде во время тренировочной сессии. Сегодня у нас снова возникло недопонимание. Во время спора я случайно ударился об стол, что вызвало небольшую царапину на лбу, потребовавшую рутинного визита в больницу. Ни в какой из моментов мой товарищ по команде меня не бил, как и я его, хотя я понимаю, что вам проще поверить, будто мы сцепились или что это было намеренно, но этого не было. Я чувствую, что моя злость по поводу ситуации, мое разочарование от того, что некоторые из нас с трудом дотягивают до конца сезона, выкладываясь на все сто, довели меня до спора с товарищем по команде", - написал Вальверде в сториз Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).

"Я не собирался высказываться до конца сезона. Мы выбыли из борьбы в Лиге чемпионов, и я держал свои злость и обиду при себе. Мы снова потратили год впустую, и я не был в положении, чтобы постить что-то в соцсетях, когда единственное, что я мог делать - это показывать себя на поле, и я чувствую, что именно это я и делал. Поэтому я тот, кто больше всего опечален и страдает от этой ситуации, которая не позволяет мне сыграть в следующем матче по медицинским показаниям. Я всегда выкладывался на полную, до самого конца, и мне больнее всех не иметь возможности сделать это. Я готов сотрудничать с клубом и товарищами по команде в любом виде, который они сочтут необходимым. Спасибо", - добавил футболист "Реала".