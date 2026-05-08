"Он меня не бил, как и я его": Вальверде опроверг слухи о драке с Тчуамени

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уругвайский полузащитник мадридского футбольного клуба «Реал» Федерико Вальверде заявил, что не вступал в драку со своим одноклубником французом Орельеном Тчуамени.
- Вальверде сообщил, что получил царапину на лбу после того, как случайно ударился о стол во время спора, это потребовало посещения больницы.
- Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде пропустит матч с «Барселоной» из-за черепно-мозговой травмы.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Уругвайский полузащитник мадридского футбольного клуба "Реал" Федерико Вальверде заявил, что не вступал в драку со своим одноклубником французом Орельеном Тчуамени.
В среду в СМИ сообщалось, что Вальверде и Тчуамени устроили стычку на тренировочной базе команды. В четверг конфликт продолжился, и новый инцидент был "очень серьезным". Драка потребовала вмешательства нескольких игроков и в конечном итоге привела к госпитализации уругвайца. Позднее "Реал" объявил об открытии дисциплинарного разбирательства в отношении игроков, а также сообщил о черепно-мозговой травме Вальверде, из-за которой уругваец пропустит матч с "Барселоной" в воскресенье.
«
"Вчера у меня произошел инцидент с товарищем по команде во время тренировочной сессии. Сегодня у нас снова возникло недопонимание. Во время спора я случайно ударился об стол, что вызвало небольшую царапину на лбу, потребовавшую рутинного визита в больницу. Ни в какой из моментов мой товарищ по команде меня не бил, как и я его, хотя я понимаю, что вам проще поверить, будто мы сцепились или что это было намеренно, но этого не было. Я чувствую, что моя злость по поводу ситуации, мое разочарование от того, что некоторые из нас с трудом дотягивают до конца сезона, выкладываясь на все сто, довели меня до спора с товарищем по команде", - написал Вальверде в сториз Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
"Я не собирался высказываться до конца сезона. Мы выбыли из борьбы в Лиге чемпионов, и я держал свои злость и обиду при себе. Мы снова потратили год впустую, и я не был в положении, чтобы постить что-то в соцсетях, когда единственное, что я мог делать - это показывать себя на поле, и я чувствую, что именно это я и делал. Поэтому я тот, кто больше всего опечален и страдает от этой ситуации, которая не позволяет мне сыграть в следующем матче по медицинским показаниям. Я всегда выкладывался на полную, до самого конца, и мне больнее всех не иметь возможности сделать это. Я готов сотрудничать с клубом и товарищами по команде в любом виде, который они сочтут необходимым. Спасибо", - добавил футболист "Реала".
Вальверде 27 лет. Он выступает за основную команду "Реала" с 2018 года, в составе команды стал трехкратным чемпионом Испании, дважды выиграл Лигу чемпионов, один раз стал обладателем Кубка страны и дважды - Суперкубка УЕФА.
"Реал" сыграет с "Барселоной" в гостях в воскресенье, в случае потери очков мадридской командой "сине-гранатовые" станут чемпионами Испании.