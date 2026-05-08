ЦСКА восстанавливается после матча со "Спартаком"

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Футболисты московского ЦСКА, сыгравшие со "Спартаком" в матче финала пути регионов Кубка России, проводят восстановительную тренировку после столичного дерби, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

В среду армейцы в гостях уступили "Спартаку" со счетом 0:1 и не смогли выйти в суперфинал Кубка России. Действующий обладатель трофея ЦСКА провел первую игру после отставки Фабио Челестини. Обязанности главного тренера команды до конца сезона исполняет Дмитрий Игдисамов.