ЦСКА восстанавливается после матча со "Спартаком"
11:58 08.05.2026 (обновлено: 12:02 08.05.2026)
ЦСКА восстанавливается после матча со "Спартаком"

Футболисты ЦСКА проводят восстановительную тренировку после матча со "Спартаком"

© РИА Новости / Александр Вильф | Футбол. Кубок России. ЦСКА (Москва) – "Акрон" (Тольятти)
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Футболисты московского ЦСКА проводят восстановительную тренировку после матча со «Спартаком».
  • В среду ЦСКА в гостях уступил «Спартаку» со счетом 0:1 и не смог выйти в суперфинал Кубка России.
  • Тренировка проходит на стадионе «Октябрь» в пятницу по двум группам: футболисты, сыгравшие со «Спартаком», занимаются восстановительной тренировкой, а остальные игроки занимаются по своей программе.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Футболисты московского ЦСКА, сыгравшие со "Спартаком" в матче финала пути регионов Кубка России, проводят восстановительную тренировку после столичного дерби, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
В среду армейцы в гостях уступили "Спартаку" со счетом 0:1 и не смогли выйти в суперфинал Кубка России. Действующий обладатель трофея ЦСКА провел первую игру после отставки Фабио Челестини. Обязанности главного тренера команды до конца сезона исполняет Дмитрий Игдисамов.
Тренировка на стадионе "Октябрь" проходит в пятницу по двум группам. Футболисты, сыгравшие со "Спартаком", проводят восстановительную тренировку, а остальные игроки занимаются по своей программе.
