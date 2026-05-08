Президент Казахстана прибыл в Москву в преддверии Дня Победы

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Самолет президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, ожидаемого в пятницу в Москве в преддверии Дня Победы, приземлился в столице России, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в пятницу помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Токаев и его узбекистанский коллега Шавкат Мирзиеев присоединятся к мероприятиям по случаю Дня Победы в Москве. Как добавил Ушаков, уже вечером в пятницу президент РФ Владимир Путин пообщается с казахстанским и узбекистанским лидерами, а также с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.