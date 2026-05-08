"Сочи" поедет в Петербург на автобусе и поезде - РИА Новости Спорт, 08.05.2026
15:54 08.05.2026 (обновлено: 15:59 08.05.2026)
"Сочи" поедет в Петербург на автобусе и поезде

Футболисты "Сочи" поедут на матч с "Зенитом" на автобусе с пересадкой на поезд

© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Футболисты "Сочи". Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Футболисты "Сочи" из-за ограничений отправятся на матч против "Зенита" автобусом до Москвы, где пересядут на скоростной поезд до Санкт-Петербурга.
  • Ранее работу 13 аэропортов юга России приостановили из-за попадания украинских БПЛА в здание "Аэронавигация Юга России" в Ростове-на-Дону.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Футболисты "Сочи" отправятся на матч 29-го тура чемпионата России против "Зенита" автобусом до Москвы, где пересядут на скоростной поезд до Санкт-Петербурга, сообщается в Telegram-канале клуба.
Встреча "Зенит" - "Сочи" состоится 10 мая в Санкт-Петербурге, начало матча - 15:00 мск.
"В связи с введенными ограничениями в воздушном пространстве юга России "Сочи" не сможет осуществить запланированный на 9 мая вылет в Санкт-Петербург. Согласно обновленному плану, сегодня вечером команда на двух комфортабельных автобусах отправится в Москву, откуда 9 мая проследует в Санкт-Петербург на скоростном поезде", - говорится в сообщении "Сочи".
Как ранее сообщил Минтранс РФ, работа 13 аэропортов юга России приостановлена из-за попадания украинских БПЛА в административное здание филиала "Аэронавигация Юга России" в Ростове-на-Дону. Речь идет об аэропортах Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты. Росавиация объявила о приостановке полетов в южные аэропорты до 12 мая, отметив, что данный срок может быть пересмотрен в сторону сокращения.
