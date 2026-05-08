Семин высказался о финале Кубка России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший главный тренер сборной России по футболу Юрий Семин считает, что фактор стадиона «Лужники» может помочь «Спартаку» в суперфинале Кубка России.
- Суперфинал Кубка России по футболу между «Спартаком» и «Краснодаром» пройдет 24 мая в Москве на стадионе «Лужники».
- Семин отметил, что «Спартак» будет иметь преимущество в виде поддержки болельщиков и «своего» поля, но исход матча предсказать сложно.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости, Андрей Михайлов. Бывший главный тренер сборной России по футболу Юрий Семин в разговоре с РИА Новости заявил, что фактор стадиона "Лужники" может сыграть на руку московскому "Спартаку" в суперфинале Кубка России, в котором соперником "красно-белых" станет действующий чемпион страны "Краснодар".
Суперфинал Кубка России по футболу между "Спартаком" и "Краснодаром" пройдет 24 мая в Москве на стадионе "Лужники".
«
"Финал, на мой взгляд, будет очень интересный, потому что у "Спартака" будет огромная мотивация. Будет как бы свое поле, соберется полный стадион болельщиков - это преимущество "Спартака". Это такая команда, если в сезоне нет какого-то титула, то он считается полностью неудачным. "Спартак" сделает все, чтобы сезон выправить и привезти Кубок", - сказал Семин.
"Что касается "Краснодара", это более стабильная, очень сильная и боевитая команда. Они стали дисциплинированными - на сегодняшний момент у Мурада Мусаева, на мой взгляд, преимущество в этом. Но в Кубке всегда бывают неожиданности, тем более у "Спартака" "свой" стадион. Предсказать исход я не могу", - отметил собеседник агентства.