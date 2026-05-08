Рейтинг@Mail.ru
Семин высказался о финале Кубка России - РИА Новости Спорт, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
14:54 08.05.2026 (обновлено: 15:07 08.05.2026)
Семин высказался о финале Кубка России

Семин считает фактор "Лужников" преимуществом "Спартака" в финале Кубка России

© официальный сайт РПЛТрофей Кубка России по футболу
Трофей Кубка России по футболу - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© официальный сайт РПЛ
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший главный тренер сборной России по футболу Юрий Семин считает, что фактор стадиона «Лужники» может помочь «Спартаку» в суперфинале Кубка России.
  • Суперфинал Кубка России по футболу между «Спартаком» и «Краснодаром» пройдет 24 мая в Москве на стадионе «Лужники».
  • Семин отметил, что «Спартак» будет иметь преимущество в виде поддержки болельщиков и «своего» поля, но исход матча предсказать сложно.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости, Андрей Михайлов. Бывший главный тренер сборной России по футболу Юрий Семин в разговоре с РИА Новости заявил, что фактор стадиона "Лужники" может сыграть на руку московскому "Спартаку" в суперфинале Кубка России, в котором соперником "красно-белых" станет действующий чемпион страны "Краснодар".
Суперфинал Кубка России по футболу между "Спартаком" и "Краснодаром" пройдет 24 мая в Москве на стадионе "Лужники".
«
"Финал, на мой взгляд, будет очень интересный, потому что у "Спартака" будет огромная мотивация. Будет как бы свое поле, соберется полный стадион болельщиков - это преимущество "Спартака". Это такая команда, если в сезоне нет какого-то титула, то он считается полностью неудачным. "Спартак" сделает все, чтобы сезон выправить и привезти Кубок", - сказал Семин.
"Что касается "Краснодара", это более стабильная, очень сильная и боевитая команда. Они стали дисциплинированными - на сегодняшний момент у Мурада Мусаева, на мой взгляд, преимущество в этом. Но в Кубке всегда бывают неожиданности, тем более у "Спартака" "свой" стадион. Предсказать исход я не могу", - отметил собеседник агентства.
Полузащитник Баварии Альфонсо Дэвис - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
Защитник "Баварии" выбыл на длительный срок после травмы в матче с "ПСЖ"
Вчера, 14:47
 
ФутболСпартак МоскваКраснодарЮрий СеминКубок России по футболу
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    А. Шевченко
    66
    44
  • Теннис
    Завершен
    Т. Гибсон
    Д. Шнайдер
    711
    566
  • Теннис
    Завершен
    Л. Самсонова
    Э. Ли
    66
    43
  • Теннис
    Завершен
    Е. Александрова
    Л. Зигемунд
    471
    666
  • Футбол
    Завершен
    Родина
    ФK Челябинск
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия Д
    Айнтрахт Фр
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Ланс
    Нант
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Торино
    Сассуоло
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Леванте
    Осасуна
    3
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала