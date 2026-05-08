Лидеры некоторых дружественных стран прибыли в Москву, заявил Путин
20:37 08.05.2026
Лидеры некоторых дружественных стран прибыли в Москву, заявил Путин

08.05.2026
  • Лидеры некоторых дружественных России стран примут участие в торжественных мероприятиях в Москве в День Победы.
  • В список гостей вошли президенты Абхазии, Белоруссии, Лаоса, Малайзии, премьер-министр Словакии, президенты Южной Осетии, Республики Сербской и другие.
  • К участию в торжествах по случаю Дня Победы в Москве присоединятся также президенты Казахстана и Узбекистана.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Некоторые лидеры дружественных России стран лично приехали в Москву и примут участие в торжественных мероприятиях в День Победы, заявил президент России Владимир Путин.
"Некоторые лидеры дружественных России стран прибыли на мероприятия, посвященные Дню Победы, лично и примут завтра участие в торжественных мероприятиях", - сказал Путин в пятницу на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ.
Ранее Кремль опубликовал список глав иностранных делегаций, прибывающих в Москву на празднование Дня Победы. Гостями будут президент Абхазии Бадра Гунба, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Южной Осетии Алан Гаглоев, президент Республики Сербской Синиша Каран, председатель Народной скупщины Республики Сербской Ненад Стевандич и председатель партии "Союз независимых социал-демократов" Республики Сербской Милорад Додик.
Помощник президента России Юрий Ушаков позже сообщил, что к участию в торжествах по случаю Дня Победы в Москве присоединятся также президенты Казахстана и Узбекистана Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев.
