Лидеры некоторых дружественных стран прибыли в Москву, заявил Путин

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Некоторые лидеры дружественных России стран лично приехали в Москву и примут участие в торжественных мероприятиях в День Победы, заявил президент России Владимир Путин.
Ранее Кремль опубликовал список глав иностранных делегаций, прибывающих в Москву на празднование Дня Победы. Гостями будут президент Абхазии Бадра Гунба, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Южной Осетии Алан Гаглоев, президент Республики Сербской Синиша Каран, председатель Народной скупщины Республики Сербской Ненад Стевандич и председатель партии "Союз независимых социал-демократов" Республики Сербской Милорад Додик.
Помощник президента России Юрий Ушаков позже сообщил, что к участию в торжествах по случаю Дня Победы в Москве присоединятся также президенты Казахстана и Узбекистана Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев.