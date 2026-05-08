Рейтинг@Mail.ru
"Пару месяцев его в заявке не увидим": Мусаев рассказал о состоянии Петрова - РИА Новости Спорт, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
01:49 08.05.2026 (обновлено: 01:51 08.05.2026)
"Пару месяцев его в заявке не увидим": Мусаев рассказал о состоянии Петрова

Тренер "Краснодара" Мусаев: еще пару месяцев мы Петрова в заявке не увидим

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкМурад Мусаев
Мурад Мусаев - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер футбольного клуба «Краснодар» Мурад Мусаев заявил, что еще пару месяцев не ожидает увидеть в заявке команды защитника Сергея Петрова, получившего тяжелую травму ахиллова сухожилия.
  • Петров вошел в заявку на матч финала пути РПЛ Кубка России против «Динамо», но остался на скамейке запасных.
  • Сергею Петрову 35 лет, он является рекордсменом по количеству проведенных матчей за «Краснодар» (339 игр).
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Главный тренер футбольного клуба "Краснодар" Мурад Мусаев заявил, что еще пару месяцев не ожидает увидеть получившего тяжелую травму ахиллова сухожилия защитника Сергея Петрова в заявке команды.
В четверг "Краснодар" дома обыграл московское "Динамо" в серии послематчевых пенальти (6:5) в ответном матче финала пути РПЛ Кубка России. Петров вошел в заявку на матч, но остался на скамейке запасных. Спортсмен получил травму 10 ноября во время матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против калининградской "Балтики" (1:1), его унесли на носилках.
«
"Сергей Петров еще восстанавливается, у него впереди еще долгий период реабилитации. Он пришел и говорит: "Я уже не могу дома сидеть и переживать. Можно я буду с командой на установке, на скамейке?" Пошли навстречу ему, он важен для нас. Такой ветеран и легенда клуба, который тоже добавляет ребятам спокойствие. Пока рано, я думаю, что еще пару месяцев мы Сергея не увидим в заявке, но сегодня он тоже сделал свое дело хорошо", - сказал Мусаев на пресс-конференции, запись которой опубликована в группе "Краснодара" в соцсети "ВКонтакте".
Петрову 35 лет. Он является рекордсменом по количеству проведенных матчей за "Краснодар" (339 игр).
В суперфинале Кубка России "Краснодар" 24 мая сыграет против столичного "Спартака", который в среду в финале пути регионов одержал победу над столичным ЦСКА.
Футбол. Кубок России. Краснодар (Краснодар) - Динамо (Москва) - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
Золотой дубль близко! "Быки" убрали "Динамо" и лишат "Спартак" Кубка России
Вчера, 23:00
 
ФутболСпортСергей ПетровСергей ПетровМурад МусаевДинамо МоскваКраснодарРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Кубок России по футболуБалтика
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    08.05 12:10
    К. Хачанов
    А. Шевченко
  • Теннис
    1-й сет
    Т. Гибсон
    Д. Шнайдер
    0
    0
  • Теннис
    1-й сет
    Л. Самсонова
    Э. Ли
    0
    1
  • Теннис
    08.05 15:00
    Е. Александрова
    Л. Зигемунд
  • Футбол
    08.05 20:30
    Родина
    ФK Челябинск
  • Футбол
    08.05 21:30
    Боруссия Д
    Айнтрахт Фр
  • Футбол
    08.05 21:45
    Ланс
    Нант
  • Футбол
    08.05 21:45
    Торино
    Сассуоло
  • Футбол
    08.05 22:00
    Леванте
    Осасуна
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала