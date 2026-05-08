"Пару месяцев его в заявке не увидим": Мусаев рассказал о состоянии Петрова

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Главный тренер футбольного клуба "Краснодар" Мурад Мусаев заявил, что еще пару месяцев не ожидает увидеть получившего тяжелую травму ахиллова сухожилия защитника Сергея Петрова в заявке команды.
В четверг "Краснодар" дома обыграл московское "Динамо" в серии послематчевых пенальти (6:5) в ответном матче финала пути РПЛ Кубка России. Петров вошел в заявку на матч, но остался на скамейке запасных. Спортсмен получил травму 10 ноября во время матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против калининградской "Балтики" (1:1), его унесли на носилках.
"Сергей Петров еще восстанавливается, у него впереди еще долгий период реабилитации. Он пришел и говорит: "Я уже не могу дома сидеть и переживать. Можно я буду с командой на установке, на скамейке?" Пошли навстречу ему, он важен для нас. Такой ветеран и легенда клуба, который тоже добавляет ребятам спокойствие. Пока рано, я думаю, что еще пару месяцев мы Сергея не увидим в заявке, но сегодня он тоже сделал свое дело хорошо", - сказал Мусаев на пресс-конференции, запись которой опубликована в группе "Краснодара" в соцсети "ВКонтакте".
Петрову 35 лет. Он является рекордсменом по количеству проведенных матчей за "Краснодар" (339 игр).