Селебрини, Таварес и Шайфли вошли в состав сборной Канады на ЧМ по хоккею

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Маклин Селебрини из "Сан-Хосе", Джон Таварес из "Торонто" и Марк Шайфли из "Виннипега" вошли в состав сборной Канады на чемпионат мира по хоккею, сообщается на сайте Федерации хоккея Канады.
В состав также вошли вратари Кэм Тэлбот ("Детройт"), Джек Иванкович (NCAA) и Джет Гривз ("Коламбус"); защитники Дилан Демело ("Виннипег"), Дэнтон Матейчук ("Коламбус"), Сэм Дикинсон ("Сан-Хосе"), Эван Бушар ("Эдмонтон"), Дарнелл Нерс ("Эдмонтон"), Зак Уайтклауд ("Калгари"), Паркер Уозерспун ("Питтсбург") и Морган Райлли ("Торонто"); нападающие Мэтью Барзал ("Айлендерс"), Коннор Браун ("Нью-Джерси"), Роберт Томас ("Сент-Луис"), Габриэль Виларди ("Виннипег"), Дилан Козенс ("Оттава"), Эммитт Финни ("Детройт"), Дилан Холлоуэй ("Сент-Луис"), Райан О'Райлли ("Нэшвилл") и Фрейзер Минтен ("Бостон").
Чемпионат мира пройдет с 15 по 31 мая в швейцарских городах Цюрих и Фрибур. В турнире примут участие 16 команд. Сборная Канады сыграет в группе B во Фрибуре. Действующим чемпионом мира является сборная США. Сборные России и Белоруссии отстранены от международных соревнований.
