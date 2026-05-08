Селебрини, Таварес и Шайфли вошли в состав сборной Канады на ЧМ по хоккею

Чемпионат мира пройдет с 15 по 31 мая в швейцарских городах Цюрих и Фрибур. В турнире примут участие 16 команд. Сборная Канады сыграет в группе B во Фрибуре. Действующим чемпионом мира является сборная США. Сборные России и Белоруссии отстранены от международных соревнований.