В ЦСКА рассказали о сроках восстановления Глебова - РИА Новости Спорт, 08.05.2026
13:06 08.05.2026 (обновлено: 13:08 08.05.2026)
В ЦСКА рассказали о сроках восстановления Глебова

Игдисамов: Глебов через пару дней может вернуться в общую группу

© РИА Новости / Александр Вильф | Футболист ЦСКА Кирилл Глебов
Футболист ЦСКА Кирилл Глебов. Архивное фото
  • Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Дмитрий Игдисамов заявил, что полузащитник команды Кирилл Глебов может вернуться к тренировкам с общей группой через пару дней.
  • В финале пути регионов Кубка России спортсмен получил сильный ушиб первого плюснефалангового сустава.
  • На Игоря Акинфеева и Мойзеса в настоящее время рассчитывать нельзя, добавил Игдисамов.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Исполняющий обязанности главного тренера столичного футбольного клуба ЦСКА Дмитрий Игдисамов заявил, что полузащитник команды Кирилл Глебов в ближайшие дни имеет шансы вернуться к тренировкам с командой.
В среду ЦСКА проиграл в гостях московскому "Спартаку" (0:1) в финале пути регионов Кубка России. Глебов начал матч на скамейке запасных и вышел на поле во втором тайме, однако был заменен на 89-й минуте из-за полученного повреждения. В клубе позднее заявили, что Глебов получил сильный ушиб первого плюснефалангового сустава и избежал перелома. До этого 20-летний вингер пропустил три встречи чемпионата из-за травмы бедра.
Кубок России по футболу
06 мая 2026 • начало в 20:00
Завершен
Спартак Москва
1 : 0
ЦСКА
11‎’‎ • Руслан Литвинов
(Маркиньос)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"У Кирилла ничего серьезного. Сильный ушиб фаланги пальца. Надеюсь, что через пару дней он вернется в общую группу. Также мы не можем рассчитывать на Игоря Акинфеева и Мойзеса", - сказал Игдисамов журналистам.
Глебов в текущем сезоне провел 33 матча во всех турнирах, на счету 20-летнего игрока семь забитых мячей.
