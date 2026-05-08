В ЦСКА рассказали о сроках восстановления Глебова

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Исполняющий обязанности главного тренера столичного футбольного клуба ЦСКА Дмитрий Игдисамов заявил, что полузащитник команды Кирилл Глебов в ближайшие дни имеет шансы вернуться к тренировкам с командой.

Глебов в текущем сезоне провел 33 матча во всех турнирах, на счету 20-летнего игрока семь забитых мячей.