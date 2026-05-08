Стало известно, кто рассудит "Динамо" и "Краснодар" в 29-м туре РПЛ
17:36 08.05.2026 (обновлено: 17:44 08.05.2026)
  • Инала Танашева назначили главным судьей на матч 29-го тура чемпионата России по футболу между "Динамо" и "Краснодаром".
  • "Краснодар" лидирует в чемпионате России с 63 очками, "Динамо" находится на восьмой позиции с 39 очками.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Судейская бригада под руководством Инала Танашева назначена на матч предпоследнего, 29-го тура чемпионата России по футболу, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Матч пройдет в Москве 11 мая.
Помогать Танашеву будут Рустам Мухтаров и Адлан Хатуев, резервным судьей выступит Никита Новиков, видеоассистентами - Павел Кукуян и Роман Сафьян.
"Краснодар" лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 63 очка. "Динамо" (39) располагается на восьмой позиции.
Другие назначения тура:
воскресенье, 10 мая
"Оренбург" - "Крылья Советов" (Самара) – Алексей Сухой (VAR - Василий Казарцев);
"Зенит" (Санкт-Петербург) – "Сочи" - Рафаэль Шафеев (Сергей Карасев);
"Ахмат" (Грозный) – "Динамо" (Махачкала) - Сергей Иванов (Кирилл Левников);
"Локомотив" (Москва) – "Балтика" (Калининград) - Антон Фролов (Владимир Москалев);
понедельник, 11 мая
"Акрон" (Тольятти) - "Ростов" (Ростов-на-Дону) - Павел Шадыханов (Сергей Цыганок);
"Нижний Новгород" - ЦСКА (Москва) - Андрей Прокопов (Анатолий Жабченко);
"Спартак" (Москва) – "Рубин" (Казань) - Иван Абросимов (Артур Федоров).
 
