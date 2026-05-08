15:27 08.05.2026 (обновлено: 15:32 08.05.2026)
Футболиста "Борнмута" Хименеса отстранили за непристойные сообщения школьнице

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Футболиста «Борнмута» Алекса Хименеса отстранили от участия в ближайшей игре.
  • Хименес обвиняется в отправке непристойных сообщений 15-летней школьнице.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Английский футбольный клуб "Борнмут" на своем сайте объявил об исключении из состава на ближайшую игру защитника Алекса Хименеса в связи с проводимым в его отношении расследованием.
По данным Daily Mail, 21-летний футболист находится под следствием по обвинению в отправке непристойных сообщений 15-летней школьнице. Нет оснований полагать, что они когда-либо встречались лично.
"В клубе понимают серьезность ситуации, и в настоящее время проводится расследование. В результате Алекс не будет включен в состав команды на завтрашний матч премьер-лиги против "Фулхэма", - говорится в сообщении.
В текущем сезоне Хименес забил один мяч в 32 матчах за "Борнмут" во всех турнирах.
