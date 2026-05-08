"Авангард" уехал из Ярославля на автобусе на фоне коллапсов в аэропортах
15:50 08.05.2026 (обновлено: 15:57 08.05.2026)
"Авангард" уехал из Ярославля на автобусе на фоне коллапсов в аэропортах

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Хоккеисты "Авангарда" не смогли вылететь из Ярославля после матча плей-офф КХЛ против "Локомотива".
  • Игроки выехали в Москву на автобусе, чтобы оттуда добраться до Омска.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Омский "Авангард", который не смог вылететь из Ярославля после матча плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против местного "Локомотива", на автобусе выехал в Москву, откуда команда планирует организовать вылет, сообщает Telegram-канал "ястребов".
В среду "Локомотив" на своем льду во втором овертайме обыграл "Авангард" в седьмом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина со счетом 4:3 и вышел в финал турнира, одержав победу в серии - 4-3. В четверг омский клуб сообщил, что не может покинуть Ярославль из-за закрытия аэропорта. Утром пятницы команда сообщила, что все еще находится в Ярославле и пытается организовать вылет из Москвы.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
06 мая 2026 • начало в 19:30
Закончен в OT
Локомотив
4 : 3
Авангард
00:25 • Никита Кирьянов
(Рихард Паник, Александр Елесин)
19:29 • Максим Шалунов
(Александр Полунин)
51:35 • Егор Сурин
(Мартин Гернат)
28:31 • Максим Березкин
(Артур Каюмов, Алексей Береглазов)
05:00 • Александр Волков
(Дамир Шарипзянов, Василий Пономарев)
05:49 • Константин Окулов
13:27 • Джозеф Чеккони
(Александр Волков, Николай Прохоркин)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Выехали из Ярославля в сторону Москвы. В дороге смотрим "Особенности национальной охоты", - говорится в сообщении клуба.
Омский клуб завершил регулярный чемпионат на втором месте в таблице Восточной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина команда обыграла нижнекамский "Нефтехимик" (4-1), во втором - столичный ЦСКА (4-1).
