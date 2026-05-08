"Авангард" уехал из Ярославля на автобусе на фоне коллапсов в аэропортах

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Омский "Авангард", который не смог вылететь из Ярославля после матча плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против местного "Локомотива", на автобусе выехал в Москву, откуда команда планирует организовать вылет, сообщает Telegram-канал "ястребов".
В среду "Локомотив" на своем льду во втором овертайме обыграл "Авангард" в седьмом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина со счетом 4:3 и вышел в финал турнира, одержав победу в серии - 4-3. В четверг омский клуб сообщил, что не может покинуть Ярославль из-за закрытия аэропорта. Утром пятницы команда сообщила, что все еще находится в Ярославле и пытается организовать вылет из Москвы.
"Выехали из Ярославля в сторону Москвы. В дороге смотрим "Особенности национальной охоты", - говорится в сообщении клуба.
Омский клуб завершил регулярный чемпионат на втором месте в таблице Восточной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина команда обыграла нижнекамский "Нефтехимик" (4-1), во втором - столичный ЦСКА (4-1).