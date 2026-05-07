Велогонка "Россия" пройдет с мая по сентябрь в девяти городах

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Велогонка "Россия" при поддержке Министерства спорта и Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) пройдет с мая по сентябрь в девяти городах страны, сообщается на сайте организаторов.

Соревнования пройдут в Костроме (16 мая), Владимире и Суздале (6 июня), Ярославле (20 июня), Иваново (18 июля), Калязине (8 августа), Нижнем Новгороде (23 августа), Сергиевом Посаде (5 сентября) и Москве (12 сентября). Общий километраж составит 504 км.

В каждом городе участников ждут экскурсионные забеги, гастрофестивали и другие активности.