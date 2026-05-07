Рейтинг@Mail.ru
Велогонка "Россия" пройдет с мая по сентябрь в девяти городах - РИА Новости Спорт, 07.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:17 07.05.2026
Велогонка "Россия" пройдет с мая по сентябрь в девяти городах

Велогонка "Россия" пройдет с мая по сентябрь в девяти городах страны

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВелоспорт
Велоспорт - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Велогонка «Россия» пройдет с мая по сентябрь в девяти городах страны при поддержке Министерства спорта и Федерации велосипедного спорта России.
  • Соревнования запланированы в Костроме, Владимире, Суздале, Ярославле, Иваново, Калязине, Нижнем Новгороде, Сергиевом Посаде и Москве, общий километраж составит 504 км.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Велогонка "Россия" при поддержке Министерства спорта и Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) пройдет с мая по сентябрь в девяти городах страны, сообщается на сайте организаторов.
Соревнования пройдут в Костроме (16 мая), Владимире и Суздале (6 июня), Ярославле (20 июня), Иваново (18 июля), Калязине (8 августа), Нижнем Новгороде (23 августа), Сергиевом Посаде (5 сентября) и Москве (12 сентября). Общий километраж составит 504 км.
В каждом городе участников ждут экскурсионные забеги, гастрофестивали и другие активности.
По итогам каждого этапа победители и призеры в разных возрастных группах получат медали. Также будут выявлены призеры в генеральной классификации.
 
КостромаВладимирСуздальВелоспорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Закончен (П)
    Краснодар
    Динамо Москва
    1
    0
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    Б. Крейчикова
    66
    23
  • Футбол
    Завершен
    Фрайбург
    Брага
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Ноттингем Форрест
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Кристал Пэлас
    Шахтер Донецк
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Страсбур
    Райо Вальекано
    0
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала